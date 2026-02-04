陸將開放上海居民遊金馬 陸委會：不要只說不做

（中央社記者李雅雯台北4日電）中國大陸文旅部今天宣布，將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。陸委會表示，上海居民必須先到福建再搭「小三通」客船前往金門、馬祖，會有多少來客尚待觀察，希望對岸不要只說不做。

大陸委員會（陸委會）4日表示，目前法令對於陸客到金門、馬祖旅遊沒有限制上海居民的規定；只是上海居民必須先到福建，再搭小三通客船到金門、馬祖旅行，會有多少來客尚待觀察。

陸委會強調，目前兩岸旅遊人為障礙是對岸造成的，中國大陸文化和旅遊部（文旅部）宣布將於近期放寬陸客旅遊限制，希望不要只說不做。

廣告 廣告

國共智庫論壇3日在北京落幕，論壇總結提出5個面向、15項共同意見，其中一個面向為「推動恢復兩岸人員往來正常化」。

中國大陸文旅部緊接著4日宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，強調這是為了進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，同時回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）4日透過發言人陳斌華「答記者問」名義表示，文旅部宣布將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，這是順應兩岸民眾期盼加強交流往來的措施，對此積極支持、樂見其成。

陳斌華提到，希望民進黨正視主流民意和業界呼聲，解除對於兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，儘早恢復大陸居民赴台旅遊。（編輯：楊昇儒）1150204