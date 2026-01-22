陸專校友意外昏迷 游淑貞盼啟社會關懷

吉安鄉鐵人鄉長游淑貞在服務過程中，獲知陸軍專科學校校友會巫姓校友不幸意外受傷，造成頭顱受傷，至今尚未甦醒，家人及二位幼子女除承擔照護壓力之外，長期臥床已嚴重影響家計生活。

吉安鄉公所除立即啟動社會課救助關懷以外，並偕同陸軍專科學校校友會余明火理事長及校友們到宅探視加油、致贈仁愛基金慰問、協助轉介各公益社團，期許能有多的資源挹注，以解燃眉之急協力巫家度過難關。

據了解，巫先生原是一家五口的經濟支柱，為負擔家計，下班後還兼職外送工作。未料月前某日夜間於家中不慎跌倒，後腦著地造成嚴重出血昏迷。突如其來的意外與隨之而來的龐大醫療費用，讓家中經濟頓時陷入拮据。

巫太太為此辭去全職工作，改以兼職方式勉強支撐家計，同時需照顧年邁且行動不便的公公、尚在就學的一雙兒女，以及臥病在床的丈夫，肩上沉重的經濟與照護壓力不言可喻。

鄉長游淑貞和在場校友們紛紛在床邊為巫先生加油打氣。游鄉長緊握巫太太的手，鼓勵她必須為家人堅強勇敢；校友們更對著臥床的巫先生喊話：「我們等你醒來歸隊！」展現袍澤間深厚的情誼與殷切期盼。校友們也對游淑貞鄉長扶危濟困高度行動力，表達感佩與肯定。

鄉長游淑貞表示「及時救助關懷」是每個人責無旁貸的任務，吉安對於每個急難個案，都會緊急在第一時間伸出援手，或協助轉介各公益資源挹注。

巫太太獨自承擔家計與照護重擔，其堅毅令人不捨，公所及時關懷也只是短暫救急，但巫家仍需要有更多資助的力量挹注，期盼能有更多社會愛給予實質協助。