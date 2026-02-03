陸專「勇士專案」快報名！ 3月7日邀學子熱血體驗
記者張雅淳／綜合報導
陸軍專科學校「勇士專案」軍校體驗活動即日起開放報名，受理至2月23日截止，活動歡迎完成軍事體檢、國防培育班高三學生，以及具就讀軍校意願之高三青年學子踴躍參加，名額有限，透過2天1夜的課程與生活體驗，實地認識軍校培育內涵，一起開啟捍衛國家的志業。
活動採「1泊4食」方式，全程免費，內容規劃校園導覽、科系介紹、實作體驗及與軍校生交流互動等，讓學子在實際作息與課程安排中，感受軍校生活節奏與專業訓練重點，建立更完整的升學與從軍認知。
陸專表示，「勇士專案」為年度重要體驗活動，盼藉由近距離接觸學習環境與訓練方式，協助青年學子釐清志向、提早規劃職涯，進一步堅定從軍信念，邁向捍衛國家的志業道路。
活動報名方式採網路辦理，名額有限，活動將於3月7日至8日展開；相關活動訊息與報名資訊，可至陸軍專科學校官網查詢或電洽陸軍專科學校招生組（03-4375054）諮詢。
陸軍專科學校讓學子在實際作息與課程安排中，感受軍校生活節奏與專業訓練重點。（陸專提供）
