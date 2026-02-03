陸專「勇士專案」快報名！ 3月7日邀學子熱血體驗

南部中心／陳凱茂、陳芷萍 高雄市報導高雄一名男大生見義勇為，看到有老人遭人毆打，立即上前幫忙，奮不顧身的英勇事蹟也感動市長陳其邁，3日上午特別在市政會議上予以表揚，另外，幫助身障者過馬路的鳳山國中江姓同學，也一併受到表揚。簡姓男大生見義勇為，看到有老人遭人毆打，立即上前幫忙。（圖／民視資料）拍拍肩膀，表達肯定，高雄市長陳其邁在市政會議上特別公開表揚簡姓男大生的勇敢行為。高雄市長陳其邁：「我們簡姓同學見義勇為，也表現非常的冷靜跟勇敢，進一步阻止危害擴大，也幫助了我們的阿公跟阿嬤免於受到傷害，這值得我們肯定。」簡姓男大生：「很榮幸今天可以在這邊被表揚，然後也希望大家都可以見義勇為，然後要買那個防狼噴霧器。」脫下口罩，嘴角上方和下巴處都還貼著貼布，簡姓男大學在上個月底行經高雄楠梓惠民捷道時，看到一名男子正在對一對銀髮夫妻施暴，立即上前去幫忙，壓制過程中也受了傷。事後證實動粗的男子是高雄市環保局的馬姓清潔隊員，環保局立即將他停職，送考績會議處，但馬姓清潔隊員卻要反告男大生傷害。協助身障阿伯過馬路的鳳山國中江姓同學（右二），也接受高雄市長陳其邁（左二）的表揚。（圖／民視新聞）簡姓男大生表示，「擔心是一定會的，但是我也沒有去反擊，就只有讓他不要動而已，要告我是他的權益。他被無保飭回，台灣法律現在就是這樣子，希望以後能改善。」簡姓男大生父親：「心情難免會擔心，但是這也是我們家的驕傲。」簡姓男生表示，他也一定會對對方提告傷害，不會讓惡人先告狀。同時間受到表揚的還有日前協助身障阿伯過馬路的鳳山國中江姓同學，陳其邁還額外加送了一隻高雄熊給他，感謝他的善良。鳳山國中江姓同學回憶當時情況，「快要紅燈了，然後他在那裡就是比較慢，然後我就怕說他被撞，想說我這樣比較明顯，然後就擋，就是站在他旁邊，然後跟著他過馬路。」兩位學生的善行義舉，充份發揮社會溫暖良善的一面。原文出處：路見不平助被打老翁 男大生見義勇為受表揚 更多民視新聞報導全國最大里7月分拆成4里 "福檳"諧音"扶殯"被嫌棄美濃大峽谷案水落石出！主嫌竟曾陪柯志恩會勘 檢方起訴理由出爐惡劣清潔隊員痛毆老夫婦！正義男大生救援也被揍

