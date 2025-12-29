陸對台大規模軍演 鄭麗文：賴清德把自己的路給走絕了

中國大陸解放軍東部戰區今（29）日無預警宣布「正義使命-2025」演習，將在台海周邊區域實施實彈射擊。對此，國民黨主席鄭麗文今早接受專訪時痛批，總統賴清德和民進黨一天到晚挑釁對岸，她更直言，賴清德已經把自己的路給走絕了，「他只剩這個方法，因為他沒有任何可以動員選票的力量、政績」。

總統賴清德。（圖／總統府）

鄭麗文今天接受《千秋萬事》專訪中指出，錯誤的兩岸政策才是把台灣推向兵凶戰危、讓國際社會高度焦慮的原因。她表示賴清德不斷試圖挑釁、踩紅線，毫無感受到他有要緩和兩岸關係、遞出橄欖枝的意圖，因為感覺已經非常明顯，兩岸愈是兵凶戰危、對立，愈有利賴清德販賣他的「芒果乾」。

鄭麗文批評，賴清德只剩這個方法，因為他沒有任何其他可以動員選票的力量，他沒有任何政績、沒有任何人格特質讓大家喜歡這個領導人，也沒有任何可以解決問題的能力，只有不斷加深兩岸恐懼，透過仇恨政治動員。她說賴清德不斷在內部找敵人，雖然這一招在他身上已經失靈，否則大罷免不會大失敗。

國民黨主席鄭麗文。（資料圖／中天新聞）

鄭麗文表示，賴清德把自己的路給走絕了，她一直希望把他喚醒回頭，但是賴總統一直鐵了心，就是要把這條死路給走到底，連累台灣2300萬人，是件非常悲哀的事情。

鄭麗文說，國民黨從來沒有天真去幻想，在野黨出來呼籲之後，大陸馬上會停止所有的軍事準備和行動，因為國民黨是在野黨，沒有執政權。她舉例台北市長蔣萬安也只是代表城市之間的交流，即便只是單純的市跟市的交流，他都還要把自己的發言的位階提到這麼高，說希望兩岸不要有任何軍機繞台行為，這根本不歸他管，但他都要發出這樣的和平呼聲。

鄭麗文強調，今天主其事者是賴總統、是民進黨，他們一天到晚都在挑釁、釋出對立、仇恨，還要在野黨想方設法的為和平開一扇窗。她質疑「你不願意照顧我們的軍隊，在野黨都願意配合、還主動提案了，你還在擋。」甚至不惜破壞台灣的民主憲政，這難道不是防衛韌性裡頭最關鍵的一環嗎？

