陸對台統戰出現「職業化」亂象 部分地區開始整治

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（中央社台北10日電）據微信公眾號「另眼看天下」披露，中國大陸聚焦「首來族」和台灣基層青年群體的統戰工作，被部分別有用心者作為牟利工具，各種「職業化」亂象頻發，原本的交流活動，遭部分「熟人圈子」長期壟斷，而部分「職業團長」的行為愈發極端。目前至少已有湖北省荊門、宜昌等市開始著手整治。

文章指出，近年中國大陸對台工作進入「精準化」發展階段，投入大量資源，聚焦「首來族」和台灣基層青年群體，致力於讓「真正有需求、有意願的台胞」走進大陸，親身感受大陸的發展成就與溫情。然而，這一「承載著善意與期盼的交流之路」，卻被部分別有用心者異化為牟利工具，各類職業化亂象頻傳，不僅浪費政策資源，更損害了兩岸互信。

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問題之一，是參與主體的「職業化」。交流資源被「熟人圈子」長期壟斷。台灣部分協會負責人、退休人員憑藉資訊不對稱，將中國大陸各類交流活動當作「免費旅遊」，常年奔波於各省市，甚至用虛假名單惡意占位，臨近活動才臨時取消，既造成大陸財政資源浪費，更將真正想來大陸的基層民眾、新面孔擋在門外。

問題之二，是招募手段的「仲介化」。原先的公益屬性被商業利益侵蝕。中國大陸全額資助的公益交流活動，被一些「職業交流團長」包裝成「商業行程」，向台灣青年亂收報名費、服務費，透過虛報行程、誇大待遇誘導報名，一旦無法成行便推諉塞責、拒不退款。

更為惡劣的是，部分「職業團長」的行為愈發極端且盲目，當不符合參與條件被拒後，便惡意篡改官方報名聯絡方式、散布「活動已滿」、「只給權貴參與」等謠言，破壞正常招募秩序；在未明確活動主題、針對物件的情況下，拿著虛擬名單多頭施壓，繞過主辦方直接聯繫當地台辦索要名額，加劇行政協調成本。

這些「職業團長」的行為，使中國大陸的牽線搭橋目的被利用為個人牟利的工具。此外，部分地方台辦對交流活動的定位偏差，更客觀上助長了亂象蔓延。

據指出，面對種種亂象，中國大陸部分交流基地已率先行動，探索出一系列行之有效的治理路徑。其中，荊門、宜昌等地建立交流人員電子檔案，將頻繁參與、惡意佔位、欺詐牟利者列入「黑名單」，實現跨區域聯合封殺；其次，推行「五級階梯」邀請審核制，將名額優先分配給「首來族」、台灣基層青年等重點群體，確保資源用在實處。

此外，中國大陸還推廣「直報直審」模式，繞過仲介直接對接台灣「愛國團體」、學校社團，徹底斬斷利益鏈條；並嚴格核查違規收費行為，明確交流活動的公益屬性；建立活動後回饋機制，通過線上問卷收集參與者真實體驗，持續優化行程與服務。（編輯：朱建陵/邱國強）1150610