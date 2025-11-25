陸對日施壓升級！最新國安報告曝情勢 蘇紫雲：台應「爭取支持不張揚」

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（資料照片／姚志平攝）

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」論後，日中關係持續惡化。我國國安局最新報告指出，中共正採取「複合式」與「有限度」的施壓手段，不僅在軍事上透過演習增加威嚇，外交層面上由外交部、國台辦接連發表恫嚇言論，經貿方面也向日本施壓，意圖迫使日方收回相關立場。

綜合媒體報導，在國際局勢敏感的當下，台灣應該保持低調穩健。淡江大學外交與國際關係學系副教授鄭欽模指出，中共此波反制行動意在防堵骨牌效應，屬於典型的「威嚇性外交」，短期內恐不會迅速落幕。他認為，北京希望避免更多國家公開支持台灣，因此手段會持續並具有延伸性。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，台灣當前最重要的是「戰略藝術」，也就是在爭取國際支持的同時保持不張揚，並趁著國際情勢仍有利的期間，全力強化自身防衛能力。他強調，提升自我防衛才是抑制衝突的關鍵。

而美國國會與情報單位先前曾評估解放軍可能攻台的三個潛在時間點，包括2027、2035與2049年，其中2027年被視為最早的高風險時機，不僅恰逢台灣總統大選前夕，也因習近平 reportedly 要求解放軍在建軍百周年時具備「進犯台灣」的能力。對此，外交部長林佳龍認為，中共內部正面臨龐大挑戰，實際時間表可能仍有變動，台灣須與友邦緊密合作，共同應對快速變動的區域局勢。

蘇紫雲補充，外界雖高度關注解放軍能力發展，但「具備能力不代表一定會成功或一定會行動」，就像有能力參加百米賽跑並不代表能跑第一。他強調，最關鍵仍是台灣在有限時間內持續提升自身軍防能力，才能在變局中穩住安全底線。

