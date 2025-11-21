陸小芬人生旅程謝貴人扶助

金馬影后陸小芬演出《接住流星的人》，反而覺得自己是在跟這些星星們學習。（姚志平攝）

68歲的金馬影后陸小芬主演的大愛劇《接住流星的人》感動不少觀眾，她劇中飾演的江柑師姑成立兒少課輔班、幫助許多破碎家庭的小孩。陸小芬接受專訪時表示，她已經很久沒拍電視劇，這更是她的第一部長劇，接拍主因就是這劇本好，還有劇中的這批小星星們，「每個小孩都是一顆星星！」這些突破現實困境、堅強勇敢長大的小星星們，更成了她學習的榜樣、人生的導師，她拍完戲後更懂得感恩、知足和惜福。

陸小芬表示，她喜歡這劇本是因為是真人真事，這社會的陰暗面還有很多沒有被看到、被關懷的角落，「知道這些都是活生生的真人真事，我真的不敢相信！想說這是真的嗎？劇中幾乎每個小孩的家庭都是破碎，有父親暴力酗酒、被遺棄的，這些不堪處境真的讓我很心疼，我們從小生長在陽光、幸福之下，一時間可能無法體會他們的困難，他們的故事很吸引我」。

廣告 廣告

她說這些星星們堅強又勇敢，「他們還這麼小，對自己的生活遭遇卻無怨無悔，還能如此堅強面對、奮發向上且用功讀書，對生命沒有抱怨，我們這些大人還有什麼好抱怨、不滿足的？」看到現今社會有太多抱怨、紛擾、憂鬱，她更覺得：「不管遇到什麼困境，只要堅持走下去，都可以過去的。」她欣慰自己拍完戲也變得堅強，跟他們一樣對生命不抱怨、感到滿足，也學習到他們的純真、單純。

她很感謝自己飾演的原型人物江柑師姑，接住了這些流星，沒有讓他們掉下去、墜落，「真的是令人感動的愛的循環，讓他們每個人長大後都有很美好的一片天空」。

演員演好戲需沉澱

陸小芬覺得自己一路走來要感恩的人很多，「很多人接住我，不然我可能也會跟流星一樣墜落，我真的有很多貴人，就像有一盞燈在前面引導，面對失敗挫折還是能從中走出來」。她也回憶以前求學的辛苦，「因為我的生長環境在金瓜石、九份，從小就爬階梯去上學，單程就要1、2個小時，來回要3、4小時，當時最怕下大雨，都要穿雨衣，撐傘會全身濕，到了教室像落湯雞一樣發抖，身體都是濕的，到下午才乾，下課時又淋一身濕」。

她笑說自己身體很好，應該是從小經歷風雨的打造，「我像江柑一樣，她不僅熱情溫柔，體力也很好，講話聲音宏亮、單純簡樸，我們這點最像！她努力守護小朋友們，讓他們被在乎，也有動力在破碎的困境家庭環境中走下去，有機會看到美好的未來」

是否會繼續接演電視劇？陸小芬說，要有遇到這麼好的劇本才會接受，「藝人不能一直接戲，需要休息，身體也要有另一種沉澱，才能重新出發，這樣對接演的角色也會比較好，如果一直接戲會疲憊，詮釋角色也會模糊不清。當初就是拍完電影《本日公休》後有足夠休息、醞釀，才能在演出江柑這角色時有更多靈魂的注入」。