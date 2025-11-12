陸小芬零台詞「眼神說話」 在場人嚇出雞皮疙瘩

《接住流星的人》陸小芬親自登門拜託錦雯來當課輔志工。（圖／大愛電視）

影后陸小芬主演大愛劇《接住流星的人》，劇中她跟謝展榮相隔多年後重逢，與李國強告別的戲，陸小芬幾乎零台詞，用眼神說話，展現影后的實力與不著痕跡的自然演技，不僅讓後輩們驚豔到全身雞皮疙瘩，也讓網友紛紛留言：「我看到了陸小芬的爆發力，台灣女人真的了不起，用一輩子來證實自己獨有的能量！」

《接住流星的人》明（13日）完結篇，陸小芬在課輔班中，從面對弱勢家庭中的問題小孩，開始處理需要特殊教育的孩子。劇中描述的原本就是沉重的社會議題，該如何巧妙安排輕鬆幽默的橋段，為觀眾帶來情緒緩衝，喜感十足的錦雯就是不二人選。

錦雯跟陸小芬對戲後，還特別錄了一段影片上傳社群，錦雯用迷妹的口吻跟陸小芬說：「我覺得妳是巨星，可是妳沒有巨星的架子」，陸小芬妙回：「鋸子的鋸是嗎？」錦雯也把握機會立馬請益「人生的意義」大哉問，陸小芬怡然自得、優游自在地說：「已經走過驚濤駭浪，刮風下雨、颱風晴天，都是自己走，生命到最後就是要自己去克服，自己去成就，自己去創造，自己去得到，自己去承接失落、失敗、創傷，其實那也都是好事。」陸小芬強調「到最後，活著，很健康，就贏了」。

大愛劇《接住流星的人》陸小芬主演。（圖／大愛電視）

錦雯在劇中飾演經營補習班的人，結束營業後，陸小芬為了延攬錦雯，不惜「三顧茅盧」。想盡辦法讓錦雯從「心有餘但力不足」到「真心回歸志工行列」，演出過程既溫馨又逗趣。陸小芬地方媽媽熱情直率的性格，錦雯幽默逗趣的表情，兩個人根本就是本色演出，在登門拜訪的拉鋸戰中妙趣橫生。陸小芬窮追不捨的在市場、銀行、河堤「堵」錦雯，錦雯也用她可愛中帶著倔強的演技，讓陸小芬吃閉門羹、碰軟釘子。導演章可中形容「錦雯的演出一定會讓觀眾對她印象深刻，她讓這條支線不僅提供了節奏調劑，也賦予角色鮮明個性」。

林書函曾入圍金鐘迷你新演員，在劇中飾演腦性麻痺的特教老師，腳走路不方便，林書函戲劇本科出身，演出自然不造作。事實上2013年在大學時期他就開始在劇場演出，金鐘獎提名後，沒有讓他患得患失，除了演員的身分之外，他還是專業的泰式按摩師，林書函說，就算還是沒有太多人認得他「我還是可以繼續表演」。

大愛劇《接住流星的人》講述三重新芽課輔班中，志工老師們為弱勢家庭孩子提供不只課業輔導，更著重品德教育的真實故事，10月23日起，週一至週五，每晚八點在大愛電視及大愛劇場YouTube頻道中同步播出。

