陸少年融入台南農村 在台發光

台南市後壁區米樂休閒農業發展協會理事長張美雪27日在合鴨藝術園地推廣食農教育，來自大陸福建省的15歲少年王子翊（右）熱心擔任活動主持，還與後壁區長李至彬合影。（程炳璋攝）

台南市後壁區米樂休閒農業發展協會27日在合鴨藝術園地舉辦1場食農教育，由台南市5名青少年主持，其中2年前自大陸來台的15歲少年王子翊展現嫻熟的主持技巧，今年入選台南市兒少代表，是高齡化社區中難得一見的青少年。

米樂休閒農業發展協會理事長張美雪近年透過合鴨藝術園地推廣大小食農教育活動，園區內每年從耕地、插秧、施肥、割稻、種蘿蔔，每個階段都開放網路報名體驗，邀請遊客感受稻米農村風情。

張美雪最近以割下的稻草作耶誕樹，用牛車當雪橇，利用在地維生的農具打造耶誕氣氛，邀請居民一起度過社區專屬的耶誕節。

合鴨藝術園地的示範稻田在休耕期種蘿蔔，近日收成，協會27日舉辦親子拔蘿蔔活動，有70人報名體驗。活動由6名青少年負責主持，其中3人剛獲選台南市20大兒少代表。

全場主持靈魂人物是來自大陸福建省的王子翊，也是台南市今年兒少代表之一，年僅15歲的他跟著張美雪投入社區導覽，主持數十場大小活動，更針對社區風貌撰寫1本200多頁的專書。

王子翊2年前隨母親從福建搬到台灣，受到台灣親友們的關愛。產生在地認同感，快速的融入社區，將自己視為在地人。

正值青春期的王子翊情感豐富，來台後被南台灣純樸的鄉村人情感染，找到生活的方向，個性在同齡的同學中展現罕見的成熟，總是主動熱情的帶著朋友一起當志工，參與社區大小事務。

「服務人群覺得很快樂」王子翊除了熱衷公眾事務，在校成績還名列前茅，明年立志考上台南一中。社區居民都稱讚他嘴巴甜又會唸書，更願意學習，在高齡化社區中，算是很難得一見的青少年。