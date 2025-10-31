陸少年「水晶寶寶塞尿道」膨脹成鵪鶉蛋 醫：嚴重恐洗腎

大陸一名14歲少年因好奇，將38顆「水晶寶寶」塞進尿道，2天後吸水膨脹撐滿膀胱，導致腎臟積水、輸尿管擴張，緊急手術後最終脫險。呂謹亨醫師表示，尿液排不乾淨嚴重恐導致腎衰竭，最終可能需要洗腎治療。

（示意圖／Pixabay）

這名14歲少年皓皓因為好奇，將玩具水晶寶寶一顆一顆塞進了尿道，當天並沒有異樣發生。然而第二天開始，他感覺到持續有尿意，去廁所卻又尿不出來，直到晚上情況惡化。得知實情後，皓皓的媽媽立即帶他前往武漢兒童醫院就診。檢查時醫生發現，皓皓的膀胱內有密集的異常回聲，且雙側腎臟已出現積水、雙側輸尿管擴張。醫護人員確認這些異物是吸水膨脹後的水晶寶寶，當即為皓皓辦理住院並安排緊急手術。

由於皓皓的腎臟已經積水，尿液無法正常排出，情況危急必須立即手術處理。經過麻醉後打開膀胱，醫生發現裡面有多顆圓溜溜的水晶寶寶，進一步探查發現膀胱內密密麻麻全被塞滿，且有38顆之多，其中最大的已膨脹到鵪鶉蛋大小。

泌尿科醫師呂謹亨透露，在泌尿科臨床上見過許多類似案例，病人因好奇、追求快感、特殊癖好，甚至心理疾病，會將異物塞入尿道。「像是有塞稻草、電線、筆芯、筆蓋、鍊子、筷子、牙籤，鐵絲、曬衣架、女性胸罩鋼絲、泡棉膠，甚至還有專門用來塞尿道的情趣用品。」呂醫師說。

尿道內沒有尿液時，水晶寶寶不會膨脹，可以一路推送到膀胱，但一旦吸收尿液便開始膨脹，最終塞滿膀胱。（圖／Pixabay）

針對這起水晶寶寶案例，呂醫師分析，尿道內沒有尿液時，水晶寶寶不會膨脹，可以一路推送到膀胱，但一旦吸收尿液便開始膨脹，最終塞滿膀胱，導致腎臟尿液排不出來，造成腎水腫。

呂醫師進一步解釋，這種情況的致病過程與攝護腺肥大相似，都會阻塞尿道，造成尿液排不乾淨，引發反覆泌尿道感染、膀胱結石、膀胱退化，嚴重時會產生腎水腫，甚至腎衰竭，最終可能需要洗腎治療。

呂醫師也提醒，攝護腺肥大應及早處理，不要等到嚴重才就醫。他表示，過去治療方式多為藥物控制，直到嚴重到尿不出來才進行雷射刮除手術，但此時膀胱甚至腎臟通常已開始退化。現今已有新式的攝護腺水蒸氣消融術、攝護腺拉提術等技術，可提早介入治療，避免手術副作用及膀胱退化和腎功能受損。

