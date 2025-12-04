陸工程師「帶薪拉屎」 1個月14次一去4小時！公司調監視器確認怒開鍘

大陸蘇州一名工程師，因為在1個月時間內高達14次長時間待在廁所裡超過1小時而遭到解雇。（示意圖，取自pexels）

大陸蘇州一名工程師，因為在1個月時間內高達14次長時間待在廁所裡超過1小時而遭到解雇，他不服氣2次向法院上訴，最終在法院調解下，雙方協議由公司一次性向男子支付人民幣3萬元（約新臺幣13萬3151元）補助款。

長時間待在廁所算礦工？ 能否作為解雇依據？

根據陸媒《現代快報》報導，李姓工程師2010年入職該科技公司，2014年與公司簽訂無固定期限勞動合約，並於2020年簽收新版《員工手冊》。手冊規定員工未經批准擅離崗位達一定時長屬曠工，半年內累計曠工滿3天，公司可立即解除合約。

廣告 廣告

公司指出，2024年4月至5月期間，李姓工程師在26個工作日中共14次於洗手間滯留超過1小時，單次最長接近4小時。經調閱監視器確認後，公司依「嚴重曠工」規定，徵得工會同意後解除勞動合約。

辯稱患痔瘡？ 與滯留廁所有關聯？

李姓工程師辯稱，自己因痔瘡需要在廁所處理，並提交網購藥品紀錄及事後住院手術資料作為證明。然而法院審理發現，相關紀錄多為滯留行為後期或被解雇後發生；他在事發期間並未向公司說明病情，也未申請病假，而公司本身提供帶薪病假制度。

法院指出，李姓工程師的崗位需隨時回應工作需求，其1個月內10餘次長時間失聯，已超出合理生理需求範圍，行為與病情也缺乏直接關聯。一審因此認定公司解除合約合法，駁回其32萬餘元人民幣（約新台幣142萬元）的違法解雇求償。

14年老員工被炒 爭議如何落幕？

李姓工程師不服上訴。二審法院在確認一審事實與法律適用無誤後，基於其任職多年與後續生活壓力，啟動調解程序。最終雙方達成和解，公司一次性向李姓工程師支付3萬元人民幣（約新臺幣13萬3151元）補助金。

更多鏡週刊報導

一直放屁是病嗎？ 醫師揭5種「危險屁」要注意

守喪10天後竟重病！陸孝子「壓鬼床」出現亡母相同症狀 醫揭真相

宜蘭工地挖出「古沉船」？初判結果曝光 5日再邀學者現勘