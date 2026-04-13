陸巴如膠似漆 魯拉多次訪北京

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巴西總統魯拉自2023年第三次就任總統以來，積極拉進與大陸的外交經貿關係。他任內數度訪問北京，巴陸去年更發布《聯合聲明》重申一中原則，強調「台灣是中國領土不可分割的一部分」。此外，大陸連續17年是巴西第一大貿易夥伴，2025年雙邊貿易額1710億美元創歷史新高。反觀台灣與巴西經貿往來有限，遑論沒有正式邦交。

大陸為積極推進「一帶一路」在中南美洲的布局、強化全球南方國家話語權，近年與巴西關係急速升溫；魯拉為擴大巴西農產品出口大陸、吸引陸企投資，對北京態度也一直熱絡。

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魯拉上任後多次訪問北京，與大陸國家主席習近平建立深厚的私人情誼。兩國2024年進一步提升為「命運共同體」，魯拉2025年訪陸，再度與習近平舉行雙邊會晤，兩國發表《中巴命運共同體聯合聲明》，內容含「巴方重申堅持一個中國原則，承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。巴方支持中國為實現國家和平統一所作努力。」

今年1月23日，魯拉與習近平通話時，強調願與陸方密切合作，推動雙邊關係更大發展。

經貿關係方面，大陸從2009至2025年連續17年穩居巴西第一大貿易夥伴。巴西工貿部數據顯示，去年兩國雙邊貿易達1710億美元，增長8.2％，再創歷史新高；其中巴西對陸出口1000億美元，增長6.0％，占巴西出口總額28.7％。

對比巴陸「如膠似漆」，台灣與巴西不只沒有正式邦交，經貿與民間交流也不多。去年台巴雙邊貿易僅31億美元，巴西對台出口僅21.3億美元；雙邊經貿交流集中在糧食與能源，但巴西牛肉出口台灣受檢疫限制而卡關多年；且目前約僅5萬名台灣人定居巴西。