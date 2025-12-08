陸市售富硒蛋、DHA蛋貴13倍！實測營養卻無顯著差異

上海市消費者權益保護委員會針對市售雞蛋進行比較試驗，採集30款樣品發現，單價差異超過13.5倍的雞蛋，在蛋白質、脂肪、能量三大核心營養指標上並無顯著差異，低價組的蛋白質含量反而略高於高價組。

《光明網》7日報導，市面上富硒蛋、DHA蛋、可生食蛋等新名詞層出不窮，價格差距可達10倍以上。試驗結果顯示，不同價位、不同顏色的雞蛋，營養成分並無明顯區別。部分商家推出「強化營養」概念，宣稱自家雞蛋「超過許多營養品」，或對胎兒嬰幼兒的智力和視力發育起到至關重要的作用。

然而實測發現，有商家標稱每顆雞蛋富含藻油DHA約200毫克/100克，但實測值僅有41毫克/100克，只達到標稱值的五分之一。專家建議，消費者首先要確認自己是否缺乏相關營養素，若膳食中不缺乏，沒必要特別補充。

專家強調，雞蛋是初級農產品，不會變成特殊營養品或藥品。標稱「可生食」的雞蛋備受關注且價格偏高，但目前生食雞蛋雖經過巴氏殺菌，仍需經過貯運、銷售等環節，很難達到絕對「無菌」狀態。

大陸國家市場監督管理總局已明確指出，「無菌蛋」這一提法並不嚴謹，現行標準中並無「無菌蛋」概念。可生食雞蛋並不等同於「無菌蛋」，熟製雞蛋如炒蛋、煎蛋、煮蛋等，更符合大陸消費者食用習慣，也更有利於防控微生物污染風險。

