陸年買多少日水產？作家揭驚人數據：賴一盤海鮮杯水車薪

日本首相高市早苗日前在國會答詢時有關「台灣有事」，可能構成日本「存亡危機事態」，引發中日關係惡化，大陸更在昨（19）日宣布停止進口日本水產品，而在今天，總統賴清德在臉書等社群平台貼出日本料理午餐照、力挺日本水產品。對此，作家「漂浪島嶼」指出，賴清德的一盤海鮮只是杯水車薪、無法助日，大陸1年約購買870億日圓（約台幣174億元）的日本水產，如果要彌補大陸市場的空缺影響，台灣應吃掉870億日圓的水產。

日本共同社報導，大陸昨天上午透過正式外交管道向日方通報，將暫停進口日本水產品，相關人士稱，「中方主張有必要就福島第一核電站處理水進行監測」，此舉被解讀為針對高市早苗「台灣有事論」的反制措施。而賴清德今天在臉書、X等社群平台貼出日本料理午餐照，並表示，今天的午餐是壽司和味噌湯，他並在貼文中標註，這當中有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。

「漂浪島嶼」今天在臉書發文表示，其實賴清德吃一盤只是杯水車薪，無助解決日本經濟損失，因為大陸1年約購買870億日圓（約台幣174億元）的日本水產，如果要彌補大陸市場的空缺影響，台灣應吃掉870億日圓的水產，再加上國內1年進口350億日圓的日本水產，台灣1年預計要吃下共1200億日圓（約240億台幣）的日本水產。

「漂浪島嶼」直言，花費240多億台幣買日本水產，台灣養殖業可以直接收攤，他並諷刺，一盤海鮮無法助日，要幫忙就要作足作滿，大陸停購870億日本水產，台灣要設法消化，「不然沒真幫到忙，作作樣子吃些宣傳，也是無助日本抗中，萬一經濟損失過大，日本撐不住，台灣有事再改口，台灣就是聯防戰略失敗」。

