陸廁所「隱藏黑科技」嚇壞菸癮者！抽菸瞬間玻璃變透明 隱私曝光

大陸深圳羅湖區兩處大型商場引進創新科技，打擊廁所內偷抽菸行為，成功嚇阻癮君子。這項黑科技是在男廁隔間裝設特殊玻璃，一旦偵測到煙霧，原本乳白磨砂的隔間玻璃立即變為透明，同時觸發警報系統。這種結合電控調光玻璃技術與智慧感應控煙系統的設計，讓偷抽菸者無所遁形，有效保障其他使用者的權益，但也引發隱私保護的法律討論。

陸記者實測，一旦感測器偵測到煙霧，白色玻璃立刻變透明。（圖／廣東廣播電視台）

水貝金座是深圳羅湖區知名的黃金批發市場，其地下一樓的男廁隔間與其他樓層廁所明顯不同。這些隔間安裝了特殊的電控調光玻璃，內部嵌入液晶調光膜，並搭配智慧感應控煙系統。廣東廣播電視台記者實地測試發現，當有人在隔間內抽菸時，上方的感測器約5秒內就能偵測到煙霧濃度超標，立即觸發警報，同時隔間的白色磨砂玻璃會瞬間變為完全透明狀態。

為提醒使用者注意，每個隔間門上都貼有醒目的禁菸告示牌，並附上卡通圖案警告民眾若偷抽菸可能導致隱私曝光。這項技術自今年8月安裝後，效果相當顯著。周邊店家表示，以前常有人在廁所內抽菸，煙味甚至會飄到外面，讓不抽菸的人成為受害者。

除了水貝金座外，另一處商場水貝國際中心也已跟進採用這項技術。然而，律師陳偉杰提醒，商場在設置這類設備時，除了做出適當提示外，還需加強技術維護，避免出現誤觸發的情況，以防曝光他人隱私而帶來法律風險。

值得注意的是，這些商場外都設有專門的抽菸區，癮君子若想抽菸，應該使用指定區域，而非躲在廁所內侵害他人權益。這項創新的控菸措施展現了科技應用於公共衛生管理的新可能性，同時也引發了隱私權與公共利益平衡的思考。

