陸延長黃海軍演 加碼施壓日本

日相高市早苗的存亡危機說，令北京大動肝火，陸日緊張關係全面升級。日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日上午與大陸外交部亞洲司司長劉勁松會面，這場「各說各話」的會晤並未達到「滅火」目的，北京還撂下狠話，嚴肅敦促日方收回錯誤言論，稱「已激起中國人民公憤譴責」，並加碼宣布，即日起在黃海南部展開8天實彈射擊。

大陸央視新聞報導，金井正彰與劉勁松在昨午2時許，並肩步行離開大陸外交部。劉勁松雙手插口袋，不時與金井正彰交談。金井一臉嚴肅聆聽，微低著頭、側身，不發一語，座車來時，快步上車後離開。

日媒報導，金井正彰在會上表明，高市的言論並未改變日方一貫立場，並抗議大陸駐大阪總領事薛劍的不當言論。劉勁松對於磋商結果，坦言「當然不滿意」，並說會談氣氛嚴肅。

大陸外交部發言人毛寧18日表示，「中方就高市早苗涉華錯誤言論再次向日方提出嚴正交涉」，並稱高市的謬論嚴重破壞戰後國際秩序，「嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，損害中日關係政治基礎」，性質和影響極其惡劣，「激起中國人民的公憤和譴責。」

毛寧更強調，嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉陸問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護陸日關係政治基礎。

談及兩國關係走向時，毛寧直言，「中方維護核心利益，捍衛國際正義的立場沒有絲毫改變。日方必須立即收回錯誤言論，深刻反省，改弦更張，給中國人民一個明確的交代。」

北京態度強硬，日本國內也有力挺高市的聲音。日本《產經新聞》報導，日本維新會代表兼大阪府知事吉村洋文18日表態，高市言論沒必要撤回，他甚至放話，不會出席薛劍舉辦的任何活動。

對於大陸對日本提出旅遊警示，日本經濟安保大臣小野田紀美直言，「過度依賴一個一旦遇事不順心，就立即訴諸經濟脅迫的國家是有風險的。」日本教育大臣松本洋平昨日也說，將發布通知，呼籲各方努力確保在中國的日本兒童、學生和交換生的安全。不過日本官房長官木原稔仍公開喊話，「日本對開展日中間各種對話持開放態度。」

陸方17日起在黃海中部部分海域舉行3天實彈射擊後，昨日又宣布，18日至25日每天8時至18時，在黃海南部部分海域進行實彈射擊。按區域座標來看，新增實彈射擊海域在江蘇連雲港東北外海約30公里處，距離日本最近離島約870公里，距日本九州本島約900到1000公里。

至於日方透過外交管道抗議陸海警船巡航釣島，毛寧反嗆，「中方不接受日方提出的無理交涉，已當場駁回，並提出反交涉」，並要求日方不得干擾大陸海警船巡航執法，不得採取任何可能導致事態升級的舉措。