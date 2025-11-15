陸強烈反制 日籲妥善應對溝通

大陸對日相高市早苗「台灣有事」的言論反應激烈，14日晚間呼籲國民暫緩赴日旅遊。日本官房長官木原稔15日回應，要求陸方採取妥善應對。共同社指出，若大陸公民避免赴日的動向擴大，可能令日本火熱的外國遊客消費降溫。

木原稔15日回應說：「這與日方的認知有差異。正因為立場不同，日中之間的多層次溝通才更為重要。」他還透露，「已向中方提出此事，強烈要求採取妥善應對」。

自民黨政調會長小林鷹之15日在接受採訪時也表示：「應該冷靜對待。將繼續對話，努力實現建設性、穩定的日中關係。」

日本國家旅遊局的估算資料顯示，今年1至9月訪日外國人達3165.05萬人次，以最快速度突破年訪客量3000萬。其中，大陸遊客達748.72萬人次，大增42.7％。

據日本觀光廳統計，7至9月大陸遊客的消費額為5901億日圓（約1144億元新台幣），位列第一。1至9月大陸遊客的消費額，則高達1.6443兆日圓（約3187.5億元新台幣）。

日本沖繩縣（琉球）觀光業者擔憂，「飯店與免稅店恐受衝擊」。沖繩預估2025年遊客數將達1088萬人次，創歷史新高，其中大陸遊客占比極高。

美媒分析指出，北京至少有四招可在經濟上對付日本。瞄準旅遊業只是第一招，第二招可能是祭出出口管制，減少向日本輸出稀土等關鍵原料。第三招則是，大陸監管機構可對在陸營運的日企展開調查。

再者，北京也可能比照2017年因韓國部署「薩德」反導系統，而實施「限韓令」的做法，封鎖日本電影與動畫等。

至於美國會作何反應，尚未可知。川普政府會力挺盟友日本，還是會為了維持與北京關係，包括確保大陸供應關鍵礦物，而選擇與日本保持距離？分析認為，東京最終有可能孤軍奮戰。