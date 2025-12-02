陸恒力重工接獲12艘船新造案 總值上看16億美元

根據英國航運相關網站表示，中國船舶製造業者恒力重工，最近獲得新加坡船東東太平洋航運公司（Eastern Pacific Shipping, EPS）十二艘新造船訂單，合約總值估計介於十一億至十六億美元之間，將大幅擴充該公司船隊規模。

據雙方協議，這批新造船預計自二○二七年下半年起陸續交付，並延續至二○二八年。恒力重工將為東太平洋航運建造六艘約三十萬六千載重噸的超大型油輪（VLCC）、二艘一五萬七千載重噸的液化天然氣（LNG）雙燃料蘇伊士型油輪，及四艘載運量約六千TEU的貨櫃船。

廣告 廣告

此次訂單中全部船舶預計配備洗滌器技術，並採用液化天然氣雙燃料系統，以符合國際海事組織（IMO）推動的綠色航運減碳路徑。EPS近年積極汰換船隊，並導入替代燃料技術，此次大筆投資再度展現其對低碳運輸的長期承諾。

恒力重工近年在國際新造船市場備受關注，二○二四年便曾獲地中海航運公司（MSC）訂購十艘二萬四千TEU超大型貨櫃船，成為市場焦點。隨著此次十二艘船新建案落實，該公司在全球大型船舶建造市場的競爭力將進一步提升。

航運分析師指出，全球航運業正值船隊更新潮，加上各國環保法規趨嚴，使得新燃料船需求快速成長。恒力重工連續取得大型訂單，顯示其在高規格船型設計與綠色技術整合方面已具備國際級實力。