陸悄悄「小三通」遣送10名詐騙犯回台？陸委會：事先有通報我方同意

大陸昨（3）日將10名曾在柬埔寨詐團工作，之後在大陸落網的台灣及詐騙犯，以小三通方式送回金門。陸委會今日下午召開記者會，有消息傳出，大陸在無預警情況下進行，對此陸委會副主委兼發言人梁文傑回應，的確有10名台籍詐騙犯被送回台灣，對方事先有告知我方，經我方清查身分無誤，並做好安全防範前提下，我方才同意讓這10人登船返回金門。

陸委會副主委兼發言人梁文傑今日在例行記者會說明陸方昨日以小三通方式遣送10名台籍詐騙犯返台的情況。（圖／中天新聞）

據了解，這10名涉在柬埔寨從事詐騙的台灣籍人士，在大陸落網後並服刑完畢，大陸公安於昨日遣返回金門。移民署在接獲小三通船務代理通知後，才得知船上有10名特殊人物，其中2人因未遭台灣通緝，所以在下船後補填相關資料後，已依一般程序通關入境金門後離去。

至於另外8人，金門地檢署表示，昨晚接獲金門縣警察局通知，移民署國境事務大隊金門隊於水頭碼頭查獲4名通緝在案者，分別為37歲林男、22歲褚男、33歲楊男及35歲林男，涉犯詐欺、洗錢防制法等罪經法院判刑確定的執行案件，經由檢方訊問後，4人全數送往金門監獄執行刑期，另4嫌經通緝當地縣市檢方透過視訊後已請回。

陸委會今日下午召開例行記者會，針對此事作出回應。梁文傑表示，昨天確實有10位涉及犯罪的國人，在大陸服刑期滿後送回台灣，我方的司法警察機關和檢方，將進行後續處置。

小三通。（示意圖／中天新聞）

梁文傑提到，有幾點要進行說明。首先，陸方有事先通知我方，我方有關單位清查人別身分無誤後，並做好安全防衛工作，我方才同意讓這10人登船返回金門，但這次坦白說，陸方對我方的通知是有比較慢。

媒體問到，「通常大約會在多久以前通報？」梁文傑回應，其實沒有一定，但通常會先講好一個時間，但無論如何，他們都有回台灣的權利，而且在我們這邊也算是通緝犯，所以要送回來，我方確認身分無誤後都會讓他們回來。至於還有媒體報導，還有另外3名，目前陸委會也在進行查證，由於這3人是在抵達廈門後，陸方才告知我方，我方須完成查證工作後，才能決定是否讓他們登船。

媒體在問到，這是否涉及邊防問題？梁文傑則說，此次事件沒有邊防問題，因為這些人是抵達對岸廈門的碼頭。是否讓他們上船回到台灣，決定權在我方。

金門地檢署。（圖／google map）

梁文傑還提到，近幾年對岸因「政治障礙」，在許多兩岸協議的執行上，有時不願意，有時是刻意規避。站在我方立場，仍會務實處理這方面的事情，強調國人有權利返回台灣。此次的遣返機制與我方過去所知的「兩岸共打機制」並不相同，我方雖然不滿意此次遣返的做法，但仍必須務實處理這個問題。我方不滿意之處在於此次的「通報機制」，我方多年來設有固定管道，但這次並未按照既有管道進行。

