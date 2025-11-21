陸戰忠誠盃跆拳道錦標賽 邀苗栗榮服處與榮民眷熱絡體育交流

陸戰隊指揮官樊傳聲中將(前排左一)、苗栗縣政府鍾東錦縣長(前排左二)、公館鄉何在鑫鄉長(前排右三)及苗栗縣榮民服務處柯長榮副處長(前排右二)出席致詞，為活動增添風采。

▲陸戰隊指揮官樊傳聲中將(前排左一)、苗栗縣政府鍾東錦縣長(前排左二)、公館鄉何在鑫鄉長(前排右三)及苗栗縣榮民服務處柯長榮副處長(前排右二)出席致詞，為活動增添風采。

為增進國軍退役袍澤及榮民(眷)的互動交流，苗栗縣榮民服務處受邀參加第一屆「陸戰忠誠盃全國跆拳道錦標賽」，昨二十一日由柯長榮副處長到場觀賽，並與現場參賽的榮民(眷)及國軍人才招募中心進行溫馨互動交流，展現榮服處對國軍體育發展及退伍官兵家庭的持續支持。活動邀請苗栗縣政府鍾東錦縣長、公館鄉何在鑫鄉長蒞臨致詞，祝福活動圓滿成功。

廣告 廣告

苗栗縣陸戰隊退伍軍人協會吳健忠理事長表示，感謝陸戰隊指揮官樊傳聲中將、退伍軍人協會徐尚文總會長及海軍陸戰隊莒拳班退伍協會陳清波理事長出席。體育活動是凝聚情感的重要途徑，此次藉由跆拳道競賽，不僅鼓勵青年強身健體，更深具促進世代交流的意義。肯定榮民服務處持續透過多元活動，建立更緊密的聯繫網絡，讓榮民(眷)充分感受到輔導會的暖心關懷。

苗栗縣榮民服務處柯長榮副處長特別宣導「堅定愛國信念、守護國家安全」理念，提醒赴陸風險及相關法規，恪遵兩岸人民關係條例及國安法，以維護國家主權及尊嚴。感謝退伍軍人社團透過服務網絡支持榮服處各項活動，協助宣導輔導會重要政策，期望未來在既有合作機制下，加強溝通聯絡及訊息交流，成為榮民（眷）最堅強的後盾。