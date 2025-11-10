陸戰狼外交官喊「砍下高市早苗的頭」 日本政府：強烈不滿

日本首相高市早苗日前表示，如果「台灣有事」出現危機事態，日本能行使集體自衛權，引發大陸駐大阪總領事薛劍在社交平台X回嗆「砍下妳的頭」，這番言論引發譁然，日方對此強烈不滿，已向中方提出嚴正抗議。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

《每日新聞》報導，薛劍的發文針對高市7日在眾議院預算委員會上關於「台灣有事」的答辯，當時高市表示，「中國若對台灣動武，有可能構成我國的存立危機事態。」此番表態被視為明確暗示「台灣有事即日本有事」的政策立場。

薛劍8日轉引《朝日新聞》相關報導，並用日語發文表示，「若妳敢擅自闖入，就只能毫不猶豫斬下那顆骯髒的頭。妳有覺悟了嗎？」（勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟ができているのか。）文末並附上憤怒表情符號。儘管該貼文隨後被刪除，但已被多家媒體截圖留存。

報導引述日本政府消息人士今指出，「這是極為不當的發言，對首相本人進行暴力暗示，絕不能接受。」報導表示，日本外務省已透過外交管道向中方表達抗議，並要求北京採取適當處理。

