陸戰隊中士拍攝五星旗影片表忠 洩漏演習資訊總統行程遭起訴

海軍陸戰隊一名陳姓中士因為缺錢，不但拿五星旗拍攝影片表達效忠，還將漢光演習資料以及總統視察營區的機密行程賣給對岸人士，橋頭地檢署今偵結起訴。（圖：溫蘭魁攝）

海軍陸戰隊一名陳姓中士被查獲因為缺錢，竟受對岸金錢誘惑，不但拿五星旗拍攝影片表達效忠，還將漢光演習資料、AAV型兩棲突擊車機密、甚至總統視察營區的機密行程賣給大陸人士。橋頭地檢署今天（9日）偵查終結，依違反《國家安全法》等罪嫌，將陳姓中士提起公訴，並建請法院從重量刑。（溫蘭魁報導）

檢察官調查，陳姓中士自106年底開始，任職海軍陸戰隊某單位，明知他所接觸的事項攸關國家安全及公眾利益，不得洩漏而損害國家利益，因為有資金上的需求，去年（114年），在網路上結識暱稱「吉祥」的大陸人士後，同意以相當對價，提供資訊。

廣告 廣告

檢察官查出，去年2、3月間，他在高雄市楠梓區的住處拍攝手持五星旗的影片，內容為承認臺灣屬於中國大陸，明確許諾效忠中國大陸，並且將影片傳給暱稱「吉祥」的大陸人士，對方後來匯給他新台幣20萬元。

之後，陳姓中士又利用職務上的機會，將AAV型兩棲突擊車的性能和保養紀錄用手機拍成數位影片，傳給對方；甚至在去年7月，得知屬於秘密的總統視察左營軍區的行程也透過通訊軟體傳給這名暱稱「吉祥」的人，當天只收到新台幣1萬元的對價。同樣是去年7月，他將職務上查知屬於秘密的漢光演習內容透過通訊軟體傳給對方，但，這部分並未取得對價。

全案偵查終結，檢察官依《貪污治罪條例》和違反《國家安全法》的《期約收受賄賂》以及洩漏國防以外秘密的文書和消息等罪，將陳姓中士提起公訴，檢察官認為，他是現役軍人，竟為一己之私拍攝投共影片並多次洩漏軍事及國家安全敏感資訊，嚴重危害國家安全與軍隊紀律，建請法院從重量刑。