陸戰隊中尉排長「哨亭內自戕」今相驗 母哭喊：我的心好痛

高雄市立殯儀館。翻攝高雄市殯葬管理處臉書



海軍陸戰隊99旅許姓中尉排長上月29日晚間7時許以檢查械彈的名義，竟在哨亭內持槍自戕身亡，檢方今（1日）在高雄殯儀館相驗，許男母親在軍方人員陪同到場，全程淚流不止，一度哭喊「我的心好痛」，場面令人鼻酸。

海軍陸戰隊指揮部表示，許姓中尉事發前以檢查槍枝及彈藥名義，取得械彈結合後，沒想到竟前往哨亭內自戕身亡，軍方聽到槍響聲趕抵現場，第一時間即封鎖現場、配合檢警調查，並同步聯繫家屬，由高階幹部協助處理。海軍陸戰隊表示，對於同袍傷損深表哀痛，將全力配合調查、釐清肇因。

廣告 廣告

據《ETtoday》報導，檢方今在高雄市立殯儀館相驗許男遺體，許母則在部隊及憲兵人員陪同下到場，為避免許母受外人打擾，軍方將現場層層包圍，據現場人員表示，許母全程以淚洗面，一度哭喊「我的心好痛」，哭聲傳遍整個相驗室，場面哀戚。檢方目前初步已排除外力介入，但詳細死因仍待進一步調查。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

更多太報報導

警車出勤挨撞！台68線大貨車追尾猛撞 「車尾全撞爛」2警腦震盪

雙載自撞16歲夜校生1死1重傷 家屬悲吐「不知半夜偷溜出門」

砍傷「夜店大亨」夏天倫！1惡煞投案稱是前員工 警疑受人指使