陸戰隊中尉排長「槍響陳屍哨亭」今相驗…母哭喊「我的心好痛」惹鼻酸

記者洪正達／高雄報導

海軍陸戰隊99旅上個29日發生槍擊案，許姓中尉排長當晚7點多以檢查械彈的名義，將械彈結合後在哨亭內自戕身亡，檢方1日進行相驗，許男母親在部隊及憲兵人員陪同下到場，許母全程幾乎以淚洗面，哭喊自己心好痛，場面相當哀戚。

據了解，檢方1日在高雄市立殯儀館相驗許男遺體，許母則在大批軍方人員陪同下到場，為免許母被外人打擾，軍方人員將現場層層包圍，但許母哀戚的哭聲還是傳遍整個相驗室，即便現場無關的人也忍不住鼻酸；檢方目前初步已排除外力介入，但詳細死仍要深入調查。

海軍陸戰隊指揮部表示，許姓中尉於29日晚間7點以檢查槍枝及彈藥名義，取得械彈結合後，於哨亭內擊發身亡，軍方於第一時間即封鎖現場並配合檢警調查，並同步聯繫家屬，並高階幹部協助處理，海軍陸戰隊對於同袍傷損深表哀痛，將全力配合調查、釐清肇因。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

不良行為，請勿模仿！

