陸戰隊莒拳隊表演 (圖)

台北市 / 綜合報導 藍白雙方都不斷喊話要合作，但深水區該怎麼解？國民黨主席鄭麗文說，民調是必要機制，如果有人願賭不服輸就要黨紀處分！不過國民黨前立委陳學聖也坦言，縣市首長部分各黨很難沒私心，例如民眾黨40萬人口的新竹市不讓？國民黨要怎麼讓400萬人口的新北市呢？對此黃國昌說如果主角不是他，不用擔心他扯後腿，但除此之外，兩黨議員提名是否能合作也是問題，鄭麗文趕在藍白會面之前到台北市議會拜訪國民黨團，主委也立下明確目標，國民黨就是要單獨過半。台北市國民黨團說：「國民黨，勝利，勝利。」中午12點國民黨主席鄭麗文，趕在藍白主席峰會之前，先拜會台北市 議會 國民黨團，儘管說要推動藍白整合，但這舉動是否也要讓大家放心，國民黨不會失去主體性？國民黨台北市黨部主委戴錫欽說：「在藍白合作的基礎之下，國民黨團能夠單獨過半，確保在台北市議會黨團的優勢，不管民眾黨團的提名策略是什麼，我們都會審慎評估自己的實力，來做最確實的提名。」言下之意，國民黨至少提出32席議員候選人，前立委陳學聖直言，民代部份沒什麼好談，各黨各自提名候選人各自努力，縣市首長部分很難沒私心。例如40多萬人口的新竹市，民眾黨若不讓，那國民黨怎麼可能會讓，人口超過10倍，400萬人口的新北市呢？民眾黨主席黃國昌說：「有更好的人的時候，我們當然願意支持，如果男主角不是我，千萬不用擔心黃國昌會扯後腿。」國民黨主席鄭麗文說：「相信未來民調一定是，不可或缺的一個重要的工具，非要祭出黨紀的，，比如說惡意的破壞，或者是說願賭不服輸，自己不是最佳的候選人，可是又非要不惜破局都要參選到底，類似這種情況。」要靠比民調推舉人選，然而2024總統大選，藍白合破局歷歷在目，當時的男主角之一侯友宜，給出忠告。新北市長侯友宜說：「政黨跟政黨的合作最重要，你有共同的理念跟想法，那這才是最重要的，那不然的話，其實如果合作只是一個表象，那意義是不大的。」藍白合作是象徵意義，還是能有實質進展，雙方公開會面後，後續談判斡旋才是重點。 原始連結

