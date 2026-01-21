陸戰隊阿兵哥偷走同袍提款卡 盜領7千現金桃檢起訴

陸戰隊一名士兵去年2月偷走同袍的金融卡，前往營區附近超商ATM盜領7千元，事後遭查獲移送桃園地檢署，檢方調查後近日全案偵結，依竊盜罪嫌提起公訴。

桃園地檢署。（圖／資料畫面）

檢方調查，林姓士兵（25歲）在桃園市龜山區陸戰隊66旅服役，去年2月間因缺錢花用，於2月13日中午趁沒人注意時，從內務櫃竊取同袍的郵局金融卡，並於同日傍晚在營區附近的超商內ATM盜領7千元現金花用。

被害同袍發現後向長官反映提款卡在部隊裡遭竊盜領帳戶內7千元，經桃園憲兵隊調查發現是林姓士兵所為，林男應詢時坦承犯行，遭依違反竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

案經桃園地檢署調查全案近日偵結，檢方認為林男涉犯陸海空軍刑法之現役軍人營區內竊盜罪，經查林男遭送辦後已將不法所得歸還被害人，檢方不予聲請宣告沒收並依法提起公訴。

