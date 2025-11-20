陸戰隊AAV7兩棲突擊車排地雷套件 首度曝光

▲陸戰隊AAV7兩棲突擊車。（圖／記者呂炯昌攝，2025.11.20）

[NOWnews今日新聞] 海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車日前在宜蘭蘇澳救災時意外輾壞2輛民眾車輛，行政院長卓榮泰勘災時表示，他跟國防部長顧立雄會一人賠償一台，引發熱議。事實上，AAV7兩棲突擊車平日可作為救災用途外，戰時更是國軍兩棲登陸搶灘利器，本週六（22日）海軍高雄新濱營區將舉行「民國114年國防之性之旅」開放民眾參觀，陸戰隊AAV7兩棲突擊車搭載除雷套件也首度曝光。

國防部今（20）日邀請媒體採訪海軍「114年國防之性之旅」預演，展出兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」、救難艦「大武軍艦」、AAV7兩棲突擊車、機動飛彈車、銳鳶無人機、陸用監偵無人機、M109特種作戰突擊艇等裝備。其中，大武軍艦、陸用監偵無人機、搭載除雷套件的AAV7兩棲突擊車，都是首度對國人公開展示。

擔任AAV7掃雷車裝備說明官的登陸戰車大隊支援第一中隊上士分隊長蘇軒漢表示，AAV7掃雷車是將MK154 Mod1掃雷套件配置於兩棲突擊運輸車上，擔任兩棲突擊任務的破障先鋒，透過MK22 Mod4火箭將 M59導爆索部署至雷區，可有效排除淺水域近岸地雷及障礙物，為後續部隊開闢安全通道。MK154為模組化系統，全套淨重約 1,368公斤，由系統外罩總成、前棧板總成、火箭發射器總成、後棧板與導軌總成等四大部位組成，屬於模組化系統，每套系統可攜帶3枚除雷火箭。

▲AAV7掃雷車搭載MK154 Mod1掃雷套件。（圖／記者呂炯昌攝，2025.11.10）

▲MK154 Mod1掃雷套件。（圖／記者呂炯昌翻攝）

