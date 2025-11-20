陸戰隊AAV7掃雷車首曝光 海軍陸戰莒拳隊操演展現戰力
國防部年度重要的全民國防活動「國防知性之旅」即將在本週六（11/22）在海軍高雄新濱營區正式展開，海軍副司令敖以智今天（11/20）前往視導預演，包括海軍官校鼓號樂隊、陸戰樂儀隊、陸戰莒拳隊、左營高中熱舞社等動態表演，展現海軍精實戰力，多項動態陳展裝備中，配備威力強大的導爆索的AAV7掃雷車更是首度公開亮相，這套MK154 Mod1掃雷套件，使用MK22 Mod4火箭將M59導爆索部署至雷區，排除地雷與障礙，為陸戰隊登陸戰車與兩棲突擊車等登陸部隊做開路先鋒。
海軍司令敖以智，今天上午9點鐘抵達高雄海軍新濱營區，視導民國114年海軍「國防知性之旅活動」，由於國防部將營區開放活動改為每年由單一軍種輪流主辦，今年由海軍擔綱，海軍司令部高度重視，並於今天邀請軍事記者到場採訪。
敖以智表示，114年國防知性之旅活動向國人展現海軍官兵守護海疆，捍衛國家安全的決心和成果。今年海軍特別以知性、體驗互動三大元素為主軸，在高雄新濱碼頭舉辦114年國防知性之旅全國挺國防的活動，期望以更有趣、更親民、更具參與感的方式，通過艦艇開放、參觀武器及裝備展示，及各種裝備的體驗互動，讓社會大眾不僅看見海軍更能走進海軍日常，接近我們的訓練與任務親身體驗官兵如何戰備整備，如何守護海疆。
本次高雄新濱營區舉辦「民國114年國防知性之旅」以「全民挺國 FUN」為主題，活動包含動態表演、靜態裝備陳展、玉山軍艦、大武軍艦等艦艇參觀與園遊會等多項內容。海軍未來的菁英、海軍官校鼓號樂隊首先登場，隨後由海軍陸戰隊樂儀隊表演精湛的操槍技法。陸戰莒拳隊也展現令人血脈噴張的多種高難度動作與擊破拳法，體現陸戰隊驃悍軍風。同時，活動也邀請左營高中熱舞社共襄盛舉，讓國人感受海軍官兵多元且充滿活力的一面。
海軍陸戰隊儀隊當中，還有兩位女性隊員，與男性陸戰隊儀隊隊員一樣，使用同樣重達6.4公斤的M1加蘭德步槍加上刺刀，表現令人刮目相看。其中一位身材較爲嬌小的女性陸戰隊儀隊隊員為戰鬥支援大隊支援中隊陳郁芯中士，受訪時表示，因為自己身高不如男性隊員高，但是為了隊形整齊劃一，操槍時必須將步槍抬高至相同的高度，靠的是自己勤於練習、加強體能來達到要求。
在新濱營區碼頭區靜態裝備，海軍展出M109特種作戰突擊艇、AAV7兩棲突擊車、雙聯裝刺針飛彈、標槍飛彈、20機砲及40榴彈悍馬車、配備雄三超音速反艦飛彈的機動飛彈車及機動雷達車等裝備，同時展出紅雀二型、銳鳶一型、監偵型、陸用型及艦載型等多型現役無人機，展現海軍在全面監偵與海域覺知整體能量。
其中，海軍陸戰隊的AAV7兩棲突擊車更是安排首度公開的AAV7掃雷車，其配備了MK154 Mod1掃雷套件，可以使用MK22 Mod4火箭將M59導爆索部署至雷區，排除地雷與障礙。
海軍陸戰隊登陸戰車大隊支援第一中隊分隊長蘇軒漢上士指出，AAV7掃雷車任務特性首先是擔任兩棲突擊任務破障先鋒，可排除淺水域及近岸地雷，開闢安全通道。而使用滿載3枚火箭時，排雷效果的範圍，可單獨開設1至3道14公尺寬、100公尺縱深的通道。如果併用3枚火箭時，最大可以開設14公尺寬、270公尺縱深的單一通道。
