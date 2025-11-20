陸戰隊AAV7掃雷車首次曝光 一枚除雷火箭爆震可讓7公里內民眾有感

陸戰隊AAV7掃雷車首次曝光。（圖／王烱華攝）

參與宜蘭救災的海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車有新裝備。陸戰隊今天（20日）首次曝光AAV7兩棲突擊車搭載MK154 Mod1掃雷套件，可在雷區開闢100公尺的安全通道。據透露，一枚除雷火箭的爆震可讓7公里內的民眾有感，而2公里內的防屋都會發生災損，可見其威力。

AAV7兩棲突擊車是國軍兩棲登陸的搶灘利器，而在防災用途，則是在水患區進行救災及救難的運輸工具，因此，只要是颱風或是水患嚴重區域，都會有AAV7兩棲突擊車的身影。

海軍22日在高雄新濱營區將舉行「民國114年國防知性之旅」開放民眾參觀，而在地面裝備陳展項目日，陸戰隊AAV7兩棲突擊車搭載除雷套件也首度曝光。

擔任AAV7掃雷車裝備說明官的登陸戰車大隊支援第一中隊上士分隊長蘇軒漢表示，AAV7掃雷車是將MK154 Mod1掃雷套件配置於兩棲突擊運輸車上，擔任兩棲突擊任務的破障先鋒，透過MK22 Mod4火箭將M59導爆索部署至雷區，可有效排除淺水域近岸地雷及障礙物，為後續部隊開闢安全通道。

蘇軒漢說，MK154為模組化系統，全套淨重約1368公斤，由系統外罩總成、前棧板總成、火箭發射器總成、後棧板與導軌總成等四大部位組成，屬於模組化系統，每套系統可攜帶3枚除雷火箭。

至於導爆索的威力，蘇軒漢指出，滿載3枚火箭時，排雷範圍可單獨開設1至3道14公尺寬、100公尺縱深的通道，併用3枚時，最大可開設14尺寬、270公尺縱深的單一通道。



