陸戰66旅步兵基地開訓 強化應處厚植戰力

記者林睿奕／綜合報導

海軍陸戰隊66旅昨日舉行「115年度步兵兵科基地開訓典禮」，由陸指部副指揮官張少將主持，勉勵全體進訓官兵秉持精實務實態度，專注訓練本務，持續厚植部隊整體戰力。

張副指揮官致詞時表示，面對當前嚴峻的兩岸安全情勢，敵情威脅樣態日趨複雜多元，陸戰隊持續推動任務型態與裝備結構轉型，朝「快速機動、精準打擊、多域整合」方向發展，由傳統登陸突擊部隊，轉型為兼具濱海打擊與近岸防禦能力之多領域作戰部隊。

張副指揮官指出，此次步兵兵科基地訓練首度於北部場域實施，結合實際城鎮作戰環境設計課目，強化官兵在複雜地形條件下之戰術運用與實戰應處能力，有助提升整體作戰效能。最後，他勉勵全體進訓官兵秉持「勢在必得」的戰鬥精神，於訓練過程中嚴守紀律、落實風險管控，確保人員與裝備安全，圓滿達成各項訓練目標。

陸指部副指揮官張少將主持115年步兵基地開訓典禮，勉持續厚植整體戰力。（陸指部提供）