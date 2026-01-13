陸房地產市場疲軟 瑞士建築材料巨頭西卡全年營收下滑4.8%

瑞士知名建築化學品製造商西卡集團13日公布最新財報，受大陸房地產市場持續低迷及瑞郎匯率走強影響，該公司2025年全年銷售額下降4.8%，降至112億瑞郎（約4446億元新台幣）。由於西卡的產品廣泛應用於全球大型建築與基礎設施，其業績表現向來被視為全球建築行業健康狀況的先行指標，此次營收未達預期，反映出全球營建市場景氣正大幅放緩。

瑞士知名建築化學品製造商西卡。 （資料照／《路透社》）

《路透社》13日報導，西卡集團（Sika）執行長哈斯勒（Thomas Hasler）在聲明中直言，全球市場在去年第四季普遍疲軟。除了美國商用建築受政府關門衝擊而放緩外，大陸住宅建築領域的持續低迷更是核心主因。大陸是西卡集團的全球第二大市場，貢獻了約10%的全年總銷售額，其中8%來自建築化學品，2%則用於汽車工業粘合劑等產品。

西卡集團的化學添加劑曾應用於多項世界級指標工程，包括德國漢堡的易北愛樂廳以及埃及吉薩的大埃及博物館。然而，儘管品牌實力堅強，仍難敵大陸房地產危機帶來的連鎖反應。分析指出，隨著大陸住宅開發案量大幅萎縮，對高性能建築材料的需求隨之驟降，直接衝擊了這家跨國巨頭的成長動能。

市場分析機構「Visible Alpha」此前預估西卡的全年營收應能維持在114.2億瑞郎（約4533億元新台幣），但最終數據卻令人失望。除了市場需求不足，瑞士法郎的強勢也對公司的海外營收換算造成壓力。分析師將密切關注大陸政府對房地產市場的政策調整，以及美國商用建築市場是否能從政局動盪中復甦，這將是影響西卡集團後續業績修復的關鍵因素。

