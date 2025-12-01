陸房市下行仍未觸底？11月中古屋價格同期相比下跌7.95%

大陸一份民營機構調查數據顯示，大陸新建住宅價格在11月加速上漲，但中古屋市場則進一步下跌，這表明受危機衝擊的房地產行業仍未觸底。

大陸中古屋價格仍未止跌。（圖／翻攝「中指數據」報告）

據《路透社》1日報導，根據大陸最大房地產研究機構之一「中國指數研究院」（China Index Academy）的數據，11月份新建住宅房價月增0.37%，高於10月份的0.28%。中古屋價格則較上月下跌0.94%，低於上月的0.84%。

中國指數研究院表示，針對11月大陸一百個城市中古屋房價均價為13143元人民幣/平方米（約19萬元新台幣/坪），環比下跌0.94%，跌幅較上月擴大0.1個百分點，同比下跌7.95%，中古屋市場供過於求與買家預期低迷，加劇了年底房價面臨的下行壓力。

新房方面，11月市場供應整體仍在低位，上海、成都、杭州等城市均有高端改善項目進入市場，帶動核心城市新建住宅均價上漲，進而推動百城新建住宅價格環比保持結構性上漲，百城新建住宅均價為17036元/平方米（約25萬元新台幣/坪），環比上漲0.37%，同比上漲2.68%。

大陸新屋 11月市場供應整體仍在低位。 （圖／翻攝「中指數據」報告）

據報導，大陸自2021年監管收緊導致房地產開發商流動性緊縮以來，房地產市場一直處於困境，許多開發商已經出現債務違約。儘管官方在2024年下半年推出了一系列支持該產業的措施，但今年尚未推出大規模的新刺激措施。

中國指數研究院表示，任何近期政策都可能包括放寬購屋限制、降低交易成本、加速城中村改造計畫以刺激需求。

