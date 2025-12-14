陸房市再拉警報！巨頭萬科三項債務展期未通過 恐掀違約風暴

大陸房地產巨頭萬科將於明（15日）到期的境內債展期議案，未能獲得足夠債券持有人支持，反映其違約風險加劇。該公司股價12日收報3.68港元，下跌約1%。萬科目前仍有5個工作日的寬限期與投資者進行談判。

大陸地產巨頭萬科三項債務展期未通過。（圖／翻攝觀察者網）

根據《每日經濟新聞》引述「22萬科MTN004」第一次持有人會議決議公告，萬科提出的三項展期議案均未獲有效通過。三項議案的核心展期規則均為展期1年、展期期間暫不付本息，主要差異在於增信安排。議案一未設置增信措施，無人同意，反對票占76.70%；議案二追加增信措施並有條件調整本息兌付安排，獲得最多同意票達83.40%，但仍未超過所需門檻；議案三僅獲1票同意。

依據債券募集說明書規定，議案通過需持有本期債務融資工具表決權超過總表決權數額90%的持有人同意。說明書也顯示，對未能按期足額償付債務融資工具本金或利息的違約情形設定5個工作日的寬限期，若發行人在該期限內對所述債務進行足額償還，則不構成違約。

當發行人發生風險或違約事件後，可與持有人協商採取風險及違約處置措施。包括在發行人無異議的情況下，持有人會議可依90%的表決比例通過決議，調整本期債務融資工具的基本償付條款，該決議將約束本期債項下所有持有人；或是重組並以其他方式償付。

大陸房地產行業近年來頻頻爆雷。（資料照／央視）

匯生國際資本總裁黃立沖指出，所謂「市場化化債」，是指債務問題主要透過企業與債權人博弈、交易結構設計和資產處置來解決，而不是依賴行政命令和無條件兜底。他表示，相比於中小房企，萬科市場化化債優勢在於「牌桌、時間及資產池還在」，可透過多輪展期、資產證券化、項目並表或出表、股權引入等組合方式，爭取更長的攤銷周期。

黃立沖也提到，萬科挑戰在於「體量太大、項目鋪得太廣，社會負面影響巨大」，因此每一步都在監管、評級和市場的放大鏡下，容錯空間反而更小。萬科是混合所有制企業，代表深圳國資的深圳地鐵為其最大股東，向來有房地產市場「優等生」之稱。《華爾街日報》近日報導指出，若連萬科都倒塌，大陸房地產行業風險恐全面暴露。

數據顯示，2025年前三季萬科權益淨虧損280.2億元，持有貨幣資金為656.8億元人民幣，有息負債合計3629.3億元人民幣，資產負債率為73.5%，在經營上仍面臨階段性壓力。

