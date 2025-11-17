陸房市看無底、經濟數據放緩 「銀行直供房」火熱
中國房地產市場持續低迷下，近來竟然出現大量「銀行直供房」，也就是由銀行把還不出貸款的抵押房產處理後，以產權人身分直接賣房，價格通常是市價的7成甚至對半砍，透過這個方式快速處理不良資產，回收資金。而中國最新10月經濟數據，不但房地產繼續量價齊跌，投資萎縮；消費品零售總額、固定資產投資與工業增加值也全都明顯放緩，在美中貿易戰與川普關稅陰影下，不少跨國企業對「工廠去中國化」已經從觀望進入到實際行動。因此，儘管分析指出，今年中國全年經濟增長「保五」應可達成，但真正挑戰的時間點，可能在明年。
中國大陸的電商平台什麼都賣、什麼都不奇怪。但平台近來大量出現的這種「銀行直供房」，不但賣家就是銀行本人，而且賣價比市價少了3成，甚至最低對半砍價，引發市場關注。
廣東經視主播：「最近銀行直供房的話題火了，說是銀行為了回籠資金，大量拋售手裡的房產。」
大陸民眾：「銀行直拍的話，相對於其他一些不良資產來說，算是風險比較可控的資產了。」
與法拍屋不同，這種「銀行直供房」的權利相對清楚。
因為在法拍屋中，銀行只是債權人，由法院主持拍賣後取得價款來清償債務，但房屋本身是否存在租約或其他權利關係，只能靠得標買家自行了解與處置。但「銀行直供房」則通常由銀行確認房屋沒有其他權利關係後，以房屋產權人身分直接出售房屋。
「銀行直供房」房源聯繫人：「它其實就是開發商跟銀行借錢，把這個房子跟車位抵押給銀行，銀行給它放了一筆錢。現在開發商沒錢了，還不上銀行的債，銀行就準備把這個房子拿出來賣。」
儘管這種「銀行直供房」常常都是還沒有任何裝潢的毛胚房，但仍有一定風險，最主要是作為賣家的銀行，一般不接受看房。然而，房屋所有權從無法還款的建商手中轉到銀行手上，空置期間屋況出現的變化，就需要購屋者自行承擔。
廣州市民：「你缺少更多信息透明度了解。這個可能是這個行業或這個渠道，它需要去完善的。」
儘管官方媒體強調，這種「銀行直供房」在數量上並非主流，也無法說明銀行系統內的壞帳大幅增加，反而顯示銀行在消化不良資產上的努力。但中國房地產市場持續低迷，至今仍看不到回升的曙光，卻也是不爭的事實。
中國大陸國家統計局新聞發言人 付凌暉：「房地產開發投資(同比)下降14.7%。」
大陸官方上周五(11月14日)最新公布的房地產市場10月數據，不論是投資金額、銷售情況，或是房地產景氣指數，全都持續走跌。70個大中型城市的房價跌勢加劇，跌幅創一年來最大。即便處在「金九銀十」傳統房地產旺季，北京、廣州、深圳等一線大城市也仍是量價齊跌。
中國大陸國家統計局新聞發言人 付凌暉：「當前房地產市場還處在新舊模式轉換的時期，轉型調整需要一定的時間，在這個過程當中，一些指標會出現波動。因此要客觀看待。」
浙江工業大學中國住房和房地產研究院院長 虞曉芬：「市場已逐步擺脫盲目波動，向理性穩定過渡，回歸居住本身。」
從官員到學者都堅稱，當前的房地產市場只是要從過去的狂熱炒作，回歸到滿足居住需求。然而房價的下跌，卻讓整個社會從一般個人到公司企業，都清楚感受到荷包縮水，手頭變緊。
再加上美中貿易戰與川普關稅，讓不少跨國企業從觀望走入實際動作，把自家工廠「去中國化」，轉赴越南等他地設廠已成為趨勢。
這包括耐吉（Nike）、蘋果（Apple）與英特爾（Intel），今年都加速縮減在中國生產的業務；電動車大廠特斯拉也要求旗下美國產汽車的供應商，排除在中國生產的零部件。
在重重陰霾下，中國10月主要經濟數據全面放緩。
10月社會消費品零售總額年增2.9%，不但增幅連續第5個月收窄，更是一年來最低。反映工業生產活動的工業增加值，年率僅增4.9%，14個月新低。至於反映基建與房屋等施工量的固定資產投資，年減1.7%，這不但是連續第二個月不增反減，更是五年多來最糟糕的數字。
法國外貿銀行亞太區高級經濟學家 吳卓殷：「目前來看，(新興高科技行業)投資規模，仍未能足以完全抵銷其他經濟部分，投資減弱的情況。但整體投資繼續減弱的趨勢，似乎暫時很難扭轉得到。」
學者也坦言，目前中國國內民眾只想把錢存在銀行，不願意花錢；企業也不想貸款投資的現實，反映整個市場對經濟的信心與動能仍然高度不足。因此，即便北京當局想要下猛料，用比較大幅度調降利率的方式刺激，但經濟能有「L型」維穩已經是最好結果，「V型」回升幾乎不可能看得到。
而此同時，疫情之後幾乎在中國市場一蹶難振的國際精品品牌，近日不約而同感受到回穩跡象。Burberry上季在大中華區的銷售成長3%；LVMH第3季在中國市場也終於回到正成長；歷峰集團（Richemont）透露，在中國銷售已從雙位數萎縮改善到近乎持平。儘管分析認為，數字回穩可能與去年的低基期有關，但包括Prada、Coach的高管都樂見中國市場改善。
法國外貿銀行亞太區高級經濟學家 吳卓殷：「儘管我們在2025年最後幾個月，看到了一些疲軟跡象，但這並不會改變中國能夠實現5%經濟成長目標的事實，但這意味著第四季增速可能會放緩至4.5%。真正的挑戰可能在明年。」
四大會計師之一的「安侯建業」近日發表最新中國經濟觀察報告，也指出中國前三季GDP成長率平均達到5.2%，預期中國經濟「保五」目標將可實現。
