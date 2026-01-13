陸手機大廠違法挖角工程師 士檢通緝創辦人起訴2高層

士林地檢署偵辦大陸知名手機品牌「OnePlus」在台非法招募70多名工程師，匯入資金高達新台幣23億元，全案近日偵結起訴台灣分公司負責人及研發主管2人，創辦人仍遭通緝中。

士林地檢署。（圖／資料畫面）

檢調調查，「OnePlus」深圳萬普拉斯公司創辦人劉作虎，指派研發主管林慶達在台籌組研發團隊，吸收台灣專業科技人才，負責研發品牌手機進行軟體應用程式，劉於2014年先在香港設立「香港一加公司」，2015年則在台設「香港商一加科技有限公司台灣分公司」，又更名為「香港商聲吶顧問有限公司」，實際上在台灣進行研發。

檢調查出，「OnePlus」透過香港大盛國際貿易公司等管道，自2015年至2021年間，共匯出約新台幣23億元資金至台灣帳戶，拿來支付公司營運款項及70多名台灣工程師薪水，台灣分公司負責人鄭玉芬與林慶達遭調查約談。

鄭女應訊時稱自己只是掛名負責人協助稅務規劃，未領薪水也不經手業務，林慶達則坦承負責面試及帶領團隊，替「OnePlus」開發手機軟體供OnePlus及OPPO手機使用，並定期向深圳總部匯報公司營運狀況。

全案近日士林地檢署偵查終結，檢方認為鄭、林2人長期協助陸資違法在台從事業務活動事證明確，依違反兩岸人民關係條例起訴，另創辦人劉作虎已遭發布通緝法提起公訴。

