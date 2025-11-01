陸打擊芬太尼 川普：可再降10％關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日在韓國釜山金海機場舉行峰會。會後，美國針對中國芬太尼問題加徵的關稅由20％降至10％。川普1日表示，如果中國成功打擊芬太尼出口，將取消另外10％的關稅。

川普在飛往佛州的總統專機空軍一號上告訴媒體，10月30日在韓國與習近平討論了相關問題。他說，「中國正非常努力地工作，我真的相信他們有動力。一旦我們看到這一點，我們將取消剩餘的10％關稅。」

川普強調，近期亞洲行為美國帶回的經濟利益，「在過去幾天的訪問中，我們獲得了大約3兆美元的收入…我們的農民從中國獲得前所未有的數字，他們非常高興。我建議他們去購買更大的拖拉機和更多的土地。」

另一方面，對於美中領袖的歷史性會晤，新加坡總理黃循財1日結束亞太經濟合作組織（APEC）峰會後，回應媒體時指出，樂見中美兩國領導人會晤，認為將為全球局勢帶來穩定性。

不過，黃循財強調，中美關係目前更似「臨時休戰」，川習會為兩國關係設置一些防護欄，因為中美關係中的根本結構性問題，並未完全消除。

黃循財說，中美兩國之間的對抗關係、相互猜忌與不信任依然存在，「我們必須保持務實態度，雖然川習會的舉行讓人鬆了口氣，但我們有必要清楚地認識到，這兩大國之間的對抗將繼續存在。」