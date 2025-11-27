陸批國安行動方案 陸委會：惡意謾罵無助兩岸關係

（中央社記者李雅雯台北27日電）中國大陸國台辦批評總統賴清德所提「守護民主台灣國安行動方案」。陸委會今晚回應，捍衛民主自由不是挑釁，惡意謾罵無助兩岸關係正向發展，呼籲停止對台施壓脅迫。

大陸委員會（陸委會）27日晚透過新聞稿表示，中國大陸無理批評「守護民主台灣國家安全行動方案」，中共不放棄對台使用武力，持續加大對台複合性施壓，為武力犯台做準備，這才是「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」。

陸委會重申，中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未一日統治過台灣，這是客觀事實與台海現狀。兩岸關係癥結在於體制之爭，民主、專制不能相融，台灣人民向來堅持自由民主生活方式。

陸委會強調，長期民調顯示超過8成以上台灣民眾反對「一國兩制」。香港經驗也證明，「一國兩制」只是中共專制統治，毫無民主自由可言，中共所謂「一國兩制台灣方案」，台灣主流民意絕不會接受，這是台灣社會不可碰觸之紅線。

「捍衛民主自由不是挑釁，台灣的存在不是侵略者破壞現狀的藉口」，陸委會表示，惡意謾罵無助兩岸關係正向發展，呼籲北京當局正視中華民國台灣客觀存在事實，尊重台灣民意，停止對台施壓脅迫，與台灣民選合法政府透過不設前提的溝通對話，共同維護台海和平穩定。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）27日透過發言人陳斌華「答記者問」表示，「守護民主台灣國安行動方案」是分裂謬論，充斥敵意與對抗，渲染大陸威脅論；制度不同不是兩岸統一障礙，「和平統一、一國兩制」是實現國家統一最佳方式。（編輯：楊昇儒）1141127