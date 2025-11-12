陸批蔡、蕭赴歐演講「挾洋自重」 外交部回擊：粗鄙不實

蕭美琴7日現身歐洲議會，受「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請發表演說。（美聯社）

中國外交部發言人林劍日前針對我國副總統蕭美琴出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會舉行的年會並發表演說，以及前總統蔡英文赴德國出席「柏林自由會議」演講一事，批評是民進黨當局「挾洋自重」的工具，毫無公信力可言，並揚言阻擋不了中國終將統一。對此，我外交部駁斥是粗鄙不實的言論，無助兩岸關係。

針對林劍的魯莽發言，我國外交部強調，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。中華人民共和國從未統治台灣，這是國際社會公認的客觀事實與現狀。蕭副總統及蔡前總統近日受邀赴歐演講，顯示台歐關係持續深化，以及歐洲對台灣的支持與重視，中國無權置喙。

廣告 廣告

外交部嚴正駁斥並譴責中方相關粗鄙不實言論。中國對台灣粗暴野蠻的打壓，不僅無助兩岸關係，也更使國際社會看清中方的威權本質。台灣將持續與歐洲及理念相近國家合作，為區域和平穩定及民主韌性共同努力。

【看原文連結】