陸批「反對有主權意涵的協定」 我外交部嗆無權置喙、持續推動台美聯合艦隊

大陸外交部嗆「反對有主權意涵的協定」，我外交部反擊，中方無權置喙，會持續推動台美聯合艦隊。（本報系資料照）

台美簽署優惠貿易協議，關稅降至15％且不疊加，並爭取到半導體及相關衍生品等232關稅取得最優惠待遇。大陸外交部發言人郭嘉昆對此怒嗆，堅決反對建交國與台灣地區簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。而我外交部今（16）也反擊，中國無權置喙干預，未來將持續促進台美雙邊全方位經濟、科技合作夥伴關係。

針對美台簽署優惠貿易協議，大陸外交部發言人郭嘉昆在今日下午的例行記者會上怒嗆，「中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定」，美方應當切實恪守一個中國原則和中美三個共同聯合公報。

對此，外交部駁斥重申，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國也從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀。中國無權置喙、也無權干預他國的主權行為，中方的言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。

外交部欣見由行政院副院長鄭麗君及政務委員楊珍妮所領導的談判團隊，順利與美方就台美對等關稅及相關細節達成共識，順利完成談判。

未來，將在此一基礎上，以及在賴清德總統與行政院的指導下，持續推動「總合外交」核心策略，與各相關部會協力推動經濟外交工作，並擴大與私部門合作，強化「以大帶小、軟硬兼施、公私協力、內外循環」的精神，共同打造經貿「台美聯合艦隊」，持續促進台美雙邊全方位經濟科技合作夥伴關係。

