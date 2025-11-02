陸抗議林信義會日相 外交部斥無權置喙

2025年亞太經合會（APEC）落幕，領袖代表、總統府資政林信義（中）2日下午返抵國門，由國安會祕書長吳釗燮（右）等人前往桃園機場迎接。（陳麒全攝）

參加亞太經合會（APEC）領袖會議的總統府資政林信義2日返抵國門，國安會祕書長吳釗燮等人前往接機，林未發表談話，僅微笑揮手致意後離去。由於林信義1日會晤日本首相高市早苗，陸方抨擊高市違反一個中國原則，向日方提出強烈抗議，我外交部昨聲明駁斥陸方無權置喙，更無權干預他國的主權行為。

林信義在賴清德總統去年上任後，已經2次代表出席APEC峰會，去年出席在祕魯峰會返台時，也是由吳釗燮親自迎接。而2次出訪接送機都是由吳釗燮親自出面。

林信義此行與美國財政部長貝森特進行約40分鐘會談，雙方針對高科技產業聚落及半導體供應鏈發展深入交換意見；林也與新加坡總理黃循財進行閉門會談，針對區域經濟及投資議題交換看法。

此外，林信義與日相高市早苗會晤，雙方期盼在人工智慧、數位貿易及新創科技領域強化合作，但遭大陸外交部認為此舉是向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

外交部昨指出，我國作為APEC正式會員，與會期間藉多邊及雙邊場合，與各會員交流互動本就是正常情形，所以，林信義代表善用出席各項會議及晚宴等多邊及雙邊場合的機會，與日相及美國財長等10多個經濟體領袖或代表交流互動。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀，中國無權置喙、更無權干預他國的主權行為，指大陸以其所謂「一中原則」批評台日正常互動，已嚴重違反APEC所有會員平等參與的核心原則，並強調台日彼此互為重要夥伴及珍貴友人，將深化合作，共同維護印太和平、穩定與繁榮。