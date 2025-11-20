陸抵制日水產品 賴清德PO啖鹿兒島鰤魚 北海道帆立貝午餐照

賴清德總統今天透過臉書等社群平台力挺日本水產品，他貼出日本料理的午餐照。（取自賴清德IG）

大陸擴大對日本的反制，11月19日起全面停止進口日本水產品。賴清德總統今天透過臉書等社群平台力挺日本水產品，他貼出日本料理的午餐照，並表示，今天的午餐是壽司還有味噌湯，其中有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。

日本首相高市早苗挺台言論，引發中日關係緊張，北京當局已建議民眾避免前往日本，導致大量機票被取消。根據報導指出，已有近50萬張原定飛往日本的機票因退票潮作廢。

大陸也在11月19日正式透過外交管道發出通知：全面停止進口日本水產品。根據日本政府的說法，北京是以福島核廢水監測作為理由。但外界認為，應是因應先前高市早苗說法，所祭出的外交施壓手段。

過去台灣鳳梨遭大陸禁運時，已故日本前首相安倍晉三，曾透過社群網站大啖台灣鳳梨力挺，賴清德總統今天也比照安倍的作法，在臉書、IG等平台貼出他吃著簡易日本料理的午餐照片，還特地夾著一塊北海道的帆立貝展示。

他也在貼文中表示，今天的午餐是壽司還有味噌湯，文後還有壽司和用手比讚的圖示，並標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，表達力挺日本水產品。

網友也爭相留言指出，「以前中國突然不買我們的鳳梨時，日本就伸出援手買單！現在是台灣伸出援手的時候了，吃爆日式料理！」「台日友好」「日本加油」。

