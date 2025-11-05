陸拋遵守一中才能去APEC 林佳龍：利用「共識決」結合盟友反制

外交部長林佳龍今日表示，面對陸方拋遵守「一個中國」原則是參與APEC的條件，外交部會協調理念相近國家一起加以反制。（劉宇捷攝）

大陸外交部聲稱，台灣能否參加峰會取決於其是否遵守既定慣例和「一個中國」原則，沒有所謂的安全擔憂疑慮。外交部長林佳龍今日直接表示，陸方對我附加很多條件，這都違反了峰會規範，外交部會利用APEC「共識決」的特性，協調理念相近國家一起加以反制。

外交部長林佳龍今日受邀立法院外交及國防委員會專案報告「川普亞洲行及『川習會』後印太區域經濟、安全情勢對我之影響」，並備質詢。會中與會前的媒體聯訪，針對陸方的一中條件，發表應對作為。

林佳龍接受聯訪時表示，對於我們明年參加在深圳舉辦的APEC大會，陸方有附加很多條件，這都違反當時的承諾，我們會捍衛我們的權利，也會協調理念相近國家一起加以反制。

林佳龍在會議中重申，早在大陸在去年在祕魯大會中提出申請做為2026主辦國時，我方就有關切不能矮化、同時要保證我方出席者的安全，使陸方會後給會員國們發布書面承諾。他也指出，我方去年就預測到大陸一旦申請到擔任主辦國，就可能有小動作，過去也一向如此。

因此，當陸方提出以「一中原則」作為參加條件時，我方將採APEC「共識決」制度的特性，利用各國都有平等的權利與地位，聯合友我盟邦一起反制違反大會規章的行為，外交部會強力捍衛我方權益。

