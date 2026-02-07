陸指部指揮官接待敬軍團 感謝各界支持鼓舞士氣

記者陳彥陵／綜合報導

農曆新年將屆，冠誠國際股份有限公司總經理孫銘一日前率敬軍團，在高雄市軍人服務站站長吳俊一陪同、陸指部指揮官樊中將接待下，前往陸戰隊指揮部、登陸戰車大隊、兩棲偵搜大隊與防空警衛群防空營等單位實施春節敬軍慰問，感謝官兵執勤之辛勞。

孫銘一指出，海軍陸戰隊為國軍重要戰力，在各項任務及演訓中始終堅守崗位、不畏艱辛，展現高度專業與責任感，是國人安心的重要力量。此次透過春節慰問活動，除表達對官兵辛勞的肯定與關懷，也期盼社會各界持續支持國防、支持國軍。

樊指揮官表示，企業特別在農曆春節前夕慰問，以實際行動表達對國軍的支持，充分鼓舞官兵士氣，讓官兵感受社會各界的關懷與肯定，更展現「軍愛民、民敬軍」精神，期盼未來持續關注並支持海軍陸戰隊，成為官兵堅實後盾。

陸指部指揮官樊中將接待冠誠國際股份有限公司敬軍慰問，感謝以實際行動支持國軍。（陸指部提供）