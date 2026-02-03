陸指部接待高市府敬軍 感謝支持國防建設

記者林睿奕／綜合報導

春節將屆，為感謝國軍官兵長年戮力捍衛國家安全、守護市民家園的辛勞付出，高雄市政府敬軍團昨日在高雄市軍人服務站站長吳俊一陪同下，前往海軍陸戰隊指揮部慰問官兵，代表市長陳其邁及全體市民，表達最誠摯的敬意與感謝，並提前祝賀官兵春節平安愉快。

敬軍團指出，去年花蓮馬太鞍地區發生重大災害期間，海軍陸戰隊即時投入救災行動，展現高度機動力與專業執行能力，成為守護民眾生命與財產安全的重要力量；此外，在高雄市元旦升旗等多項重要市政活動中，官兵亦全力配合支援，充分發揮部隊紀律嚴謹與專業素養，使各項活動順利圓滿，深獲市民肯定。

廣告 廣告

副指揮官張少將表示，感謝市府長期以來對國防建設與官兵照顧工作的支持，社會各界的鼓勵與肯定，都是部隊持續精進戰力的重要後盾。未來全體官兵將持續堅守崗位、戮力以赴，發揚「軍愛民、民敬軍」的優良傳統，並同步強化戰備整備與救災應變能力，深化軍民合作，共同確保國家安全與民眾福祉，攜手守護這片共同的家園。

高雄市政府敬軍團前往海軍陸戰隊指揮部慰問，預祝官兵春節愉快。（陸指部提供）