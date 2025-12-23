陸指部祈福點燈活動 凝聚向心激士氣

記者張雅淳／綜合報導

為慰勉官兵平日戮力戰訓本務辛勞，海軍陸戰隊指揮部日前於忠誠營區舉辦「民國114年祈福點燈活動」，邀請官兵及眷屬共同參與，藉由儀式活動凝聚向心、激勵士氣，期盼新的一年任務遂行順利、部隊平安穩健。

活動首先進行點燈儀式，隨著倒數聲響起，五彩繽紛的燈光瞬間亮起，為營區增添濃厚的節慶氛圍；隨後舉行敲鐘祈福，象徵迎向嶄新一年、期盼諸事順遂，肯定官兵一年來在各項戰備任務中的辛勞付出，並感謝眷屬長期以來的支持，使官兵能無後顧之憂，專注戰訓本務。

此外，活動安排精采表演及摸彩活動，並邀請海光、海育幼兒園小朋友扮演小小耶誕老公公分送糖果，為活動增添溫馨氣氛，展現部隊對官兵家庭的重視與關懷，期勉全體同仁持續精進戰力，為陸戰隊再創新猷。

陸指部致贈感謝狀，感謝幼兒園師生參與祈福點燈活動，展現軍民溫馨互動。（陸指部提供）