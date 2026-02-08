陸指部祥和山莊歲末感恩餐會 感念榮民前輩付出

記者陳彥陵／綜合報導

農曆春節將近，為感謝榮民前輩保家衛國的辛勞付出，國防部前副參謀總長潘進隆號召企業界人士，攜手海軍陸戰隊指揮部，於左營祥和山莊辦理「歲末感恩祝福餐會」，陸指部由政戰主任江少將率領官兵共同熱情參與，展現國軍持續關懷榮民前輩的溫情與行動力。

活動安排新春揮毫，由書法老師現場書寫春聯，為榮民長輩送上新年好彩頭，現場張燈結綵、年味十足，除準備豐盛佳餚外，並致贈吉祥紅包、春節伴手禮及應景春聯，同時穿插歌曲演奏，勾起長輩們對往昔歲月的回憶，現場溫馨融洽。

江主任表示，本次活動帶領海軍陸戰隊官兵共同投入規劃與布置，從會場整備、年節布置到現場服務，官兵皆以實際行動傳遞關懷心意，並期盼透過年節團聚的方式，凝聚社會更多關懷力量，讓榮民前輩在歲末年終之際，感受到社會的尊敬與不曾間斷的溫情。

陸指部辦理祥和山莊歲末感恩餐會，感念榮民前輩付出。（陸指部提供）