陸指部端節慰問祥和山莊退員 獻誠摯祝福

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記者葉軒瑜／綜合報導

端午佳節將屆，為關懷長年戍守國家的榮民前輩，海軍關懷志工協會昨日攜手海軍陸戰隊指揮部，舉辦「陪祥和山莊爺爺過端午活動」，向榮民長輩致上佳節祝福。活動首先由陸指部及海軍關懷協會依序致贈端節禮品，向榮民長輩表達誠摯敬意與節慶祝福，隨後並安排慶生活動，在全場齊聲高唱生日快樂歌後，由壽星代表與志工同仁們共同切下象徵幸福圓滿的壽糕，場面溫馨感人，現場洋溢溫馨歡樂氣氛。

陸指部參謀長顏少將表示，榮民前輩將青春歲月奉獻給國家，值得社會各界持續關懷與感念，藉由端午節團聚與慶生活動，讓長輩們感受到社會的溫暖與敬意，充分展現陸戰隊「永遠忠誠」精神。期盼透過軍民攜手與社會各界愛心，共同營造敬老尊賢、溫馨祥和的節慶氛圍，讓榮民長輩在佳節來臨之際，感受到來自社會各界持續不斷的關懷與祝福。

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海軍關懷志工協會攜手海軍陸戰隊指揮部舉辦「陪祥和山莊爺爺過端午活動」，向榮民長輩致上佳節祝福。（陸指部提供）