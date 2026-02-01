陸挺小微企業 增值稅續優惠 力拚穩就業、保民生

大陸增值稅法自今(2026)年1月1日起施行後，大陸財政部、國家稅務總局近日公布優惠政策銜接安排，明確延續21項應稅行為免徵增值稅，涵蓋農業、醫療、兩岸直航運輸及跨境投資等多個領域，體現對小微企業、民生領域的支持。

大陸第一大稅種增值稅稅率主要有三檔，其中基本稅率是13%，兩檔優惠稅率分別是9%和6%。隨著今年起增值稅法及實施條例正式實施，詳細適用兩檔優惠稅率的具體範圍得以明晰。

大陸財政部、國家稅務總局近日發布公告，明確增值稅法施行後的優惠政策銜接安排。自2026年1月1日起，對農業生產者銷售的自產農產品、醫療機構提供的醫療服務等21項業務，免徵增值稅。

其中，涉兩岸與金融市場的免稅安排亦被納入。公告明確，台灣航運公司、航空公司從事海峽兩岸海上直航、空中直航業務，在大陸取得的運輸收入，繼續免徵增值稅；同時，香港市場投資者（包括機構及個人）透過深港通、滬港通買賣A股，以及透過基金互認買賣大陸基金取得的收入，亦屬免稅範圍。

公告亦對部分優惠政策設定過渡期限。自2026年1月起至2027年12月底，對農業生產資料（種子、種苗、化肥、農藥、農業機械與農具等）、個人轉讓著作權等26項業務，實施階段性免徵增值稅政策。

至於小規模納稅人優惠延續，對小微企業和個體工商戶是重大利多，相關優惠延續至2027年12月31日。

根據公告，月銷售額人民幣10萬元以下（含本數）的增值稅小規模納稅人，免徵增值稅；按季度納稅的，季度銷售額人民幣30萬元以下（含本數）同樣享受免徵待遇。此次延續的優惠政策還包括：增值稅小規模納稅人適用3%徵收率的應稅銷售收入，減按1%徵收率徵收增值稅；適用3%預徵率的預繳增值稅專案，減按1%預徵率預繳增值稅。

這一政策與2026年1月1日起施行的增值稅法形成有效銜接，讓稅收優惠的確定性惠及超過80%的小微企業，成為穩就業、保民生的重要支撐。

公告明確適用9%增值稅稅率貨物範圍，以及銷售服務、無形資產、不動產具體範圍，這涉及多檔稅率。專家指出，交通運輸、建築、不動產的買賣和租賃，基礎電信服務，都是適用增值稅9%稅率。有形動產租賃適用13%稅率，其他的服務大都適用6%稅率。

三大電信營運商因增值稅從原本6％上調至9%，紛紛預告將影響營收及利潤。

