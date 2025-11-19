陸掀赴日旅遊退票潮 恐波及觀光業界900萬人
日本首相高市早苗日前在國會發表的「台灣有事」言論，使得中日關係逐漸緊張。日本媒體IT media Business報導，若雙方持續對立，兩國關係很有可能進一步惡化，勢必影響汽車、高科技及觀光產業，估計受到波及的觀光業內人士就多達900萬人。
報導指出，兩國對立將影響汽車及高科技業，如果矛盾繼續激化，中方可能會加強管制對日出口稀土，汽車等製造業將面臨停產，波及供應鏈和客戶。另外因日本醫院外科手術的抗生素原料幾乎100％依賴中國，如果因此導致無法穩定供應，治療或手術將喊卡。
但是，比起上述領域，觀光更是受到嚴重打擊的產業。野村綜合研究所的經濟學家木內登英表示，2012年釣魚台國有化事件使得中國遊客減少25.1％，未來如果發生類似事件，一年的訪日外國人消費約將減少1兆7900億日元。觀光業不僅是酒店和住宿業，餐廳、便利商店、服飾、藥局、租車、博物館等設施也以某種形式參與其中，據統計從業人士約為900萬人。
報導指出，儘管日本透過媒體留下歐洲與中東遊客眾多的印象，但數據顯示，觀光業仍然無法擺脫對中國的依賴。根據日本觀光廳，2025年1月到9月訪日的中國遊客約為748萬人，占外國遊客總數的24％。2025年7到9月的訪日外國人消費額中，中國旅客的消費額為5901億日元，占總額27.7％高居首位。
儘管有人主張「如果中國遊客減少，此前忌諱觀光公害的日本遊客就會增加，不會受到太大的打擊。」但本土遊客的旅行支出不如中國遊客那麼多。2024年日本人國內旅行的人均旅行支出約7萬日元，中國遊客約為24萬日元，代表中國遊客減少1人，就要多吸引3名日本遊客，才能彌補經濟損失，在日本人口嚴重減少的時代，幾乎不可能發生。
