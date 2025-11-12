陸控美「黑吃黑」！以國家級駭客竊太子集團陳志12萬枚比特幣價值4605億台幣

柬埔寨「太子集團」（Prince Group）涉跨國詐騙與洗錢案。美國政府上月實施制裁，並沒收集團董事長陳志的約12萬枚比特幣（約值4605億元新台幣）。大陸國家計算機病毒應急處理中心（CVERC）近日發文指控，美國政府或早在5年前就透過國家級駭客「竊取」陳志持有的比特幣。

大陸國家計算機病毒應急處理中心9日發布《LuBian礦池遭黑客攻擊被竊取巨額比特幣事件技術溯源分析報告》。文章稱，2020年12月29日，LuBian礦池（LuBian mining pool）約12.7萬枚比特幣被攻擊者竊取。這批巨額比特幣的持有者正是陳志。

廣告 廣告

事發後陳志及其太子集團分別於2021年初、2022年7月多次在區塊鏈上發布消息，喊話駭客歸還被盜的比特幣並稱願意支付贖金，但沒有收到任何回覆。

文章又說，「但奇怪的是，這批巨額比特幣被盜後，存放於攻擊者控制的比特幣錢包地址中沉寂長達4年之久，幾乎分文未動，這顯然不符合一般黑（駭）客急於變現追逐利益的行為，更像是一場由『國家級黑客組織』操盤的精準行動」。直到2024年6月，這批比特幣才再次被轉移到新的比特幣錢包地址中，至今未動。

大陸指控美國以國家級駭客 竊取 陳志的比特幣。 （示意圖／unsplash）

文章稱，美國司法部在2025年10月14日宣布對陳志提起刑事指控，並稱沒收陳志及其太子集團的12.7萬枚比特幣。「種種證據表明，美國政府沒收的陳志及其太子集團的這批比特幣正是2020年就已經被黑客攻擊者利用技術手段竊取的LuBian礦池比特幣」。

文章表示，美國政府或早在2020年就已經通過駭客技術手段竊取陳志持有的12.7萬枚比特幣，這是一起典型的「國家級黑客組織操盤的『黑吃黑』事件」。

廣告 廣告

今年10月，美國和英國政府聯手打擊大規模網路詐騙，指控出生於大陸福建、擁有柬埔寨與英國等多國國籍的陳志及其網絡經營跨國犯罪集團，利用強迫勞動經營詐騙中心，並洗錢數十億美元。

延伸閱讀

太子集團豪乳女特助交保燦笑被罵翻 台北地院：非北院裁定

太子集團豪宅總管凃又文30萬交保 北檢不服抗告遭高院駁回

太子集團發聲明喊冤 否認犯罪、控媒體報導不實