陸控美「黑吃黑」！以國家級駭客竊太子集團陳志12萬枚比特幣價值4605億台幣
柬埔寨「太子集團」（Prince Group）涉跨國詐騙與洗錢案。美國政府上月實施制裁，並沒收集團董事長陳志的約12萬枚比特幣（約值4605億元新台幣）。大陸國家計算機病毒應急處理中心（CVERC）近日發文指控，美國政府或早在5年前就透過國家級駭客「竊取」陳志持有的比特幣。
大陸國家計算機病毒應急處理中心9日發布《LuBian礦池遭黑客攻擊被竊取巨額比特幣事件技術溯源分析報告》。文章稱，2020年12月29日，LuBian礦池（LuBian mining pool）約12.7萬枚比特幣被攻擊者竊取。這批巨額比特幣的持有者正是陳志。
事發後陳志及其太子集團分別於2021年初、2022年7月多次在區塊鏈上發布消息，喊話駭客歸還被盜的比特幣並稱願意支付贖金，但沒有收到任何回覆。
文章又說，「但奇怪的是，這批巨額比特幣被盜後，存放於攻擊者控制的比特幣錢包地址中沉寂長達4年之久，幾乎分文未動，這顯然不符合一般黑（駭）客急於變現追逐利益的行為，更像是一場由『國家級黑客組織』操盤的精準行動」。直到2024年6月，這批比特幣才再次被轉移到新的比特幣錢包地址中，至今未動。
文章稱，美國司法部在2025年10月14日宣布對陳志提起刑事指控，並稱沒收陳志及其太子集團的12.7萬枚比特幣。「種種證據表明，美國政府沒收的陳志及其太子集團的這批比特幣正是2020年就已經被黑客攻擊者利用技術手段竊取的LuBian礦池比特幣」。
文章表示，美國政府或早在2020年就已經通過駭客技術手段竊取陳志持有的12.7萬枚比特幣，這是一起典型的「國家級黑客組織操盤的『黑吃黑』事件」。
今年10月，美國和英國政府聯手打擊大規模網路詐騙，指控出生於大陸福建、擁有柬埔寨與英國等多國國籍的陳志及其網絡經營跨國犯罪集團，利用強迫勞動經營詐騙中心，並洗錢數十億美元。
延伸閱讀
太子集團豪乳女特助交保燦笑被罵翻 台北地院：非北院裁定
太子集團豪宅總管凃又文30萬交保 北檢不服抗告遭高院駁回
太子集團發聲明喊冤 否認犯罪、控媒體報導不實
其他人也在看
太子集團案 中國控美國以國家級駭客盜陳志比特幣
（中央社台北12日電）美國此前沒收柬埔寨詐騙集團中國首腦陳志約12萬枚比特幣，約值4605億元。中國國家計算機病毒應急處理中心發文，指控美國政府或早在2020年透過駭客技術手段「竊取」陳志持的比特幣，是典型的「國家級黑客組織操盤的『黑吃黑』事件」。中央社 ・ 20 小時前
中國質疑美國「黑吃黑」 控國家級駭客竊太子集團12萬枚比特幣
跨國詐騙集團「太子集團」事件持續延燒。中國國家計算機病毒應急處理中心（CVERC）近日發文，指控美國政府透過駭客技術手段，竊取了此前沒收自柬埔寨詐騙集團首腦陳志約12萬枚比特幣。美國司法部於今年10月宣布接管這批當時價值約150億美元（約新台幣4,605億元）的加密貨幣，並指控在逃的陳志涉嫌電信詐騙及洗錢。中國官方於是將此事件定調為一場由「國家級駭客組織」操盤的「黑吃黑」事件。鏡新聞 ・ 18 小時前
才喊電商業績差 館長宣布收攤千萬副業！再次怪民進黨
網紅「館長」陳之漢斥資上千萬元經營的餐飲品牌「True飯」，確定將於11月底正式結束營業。他坦言這次的決定是為了及時止損，因為生意實在是撐不下去了。館長在直播中大吐苦水，怒氣沖沖地將矛頭指向「這個偉大的民進黨」，直批這次非洲豬瘟風波簡直是讓他元氣大傷，被徹底害慘。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
震撼賽普勒斯！12日上午規模5.2極淺層地震 暫無傷亡
地中海第3大島「賽普勒斯」於12日上午發生芮氏規模5.2的地震，震中位於科尼亞東南方約2公里處，深度僅10公里，屬於「極淺層地震」，目前尚未傳出任何人員傷亡或財產損失的消息。中天新聞網 ・ 12 小時前
金門6資深績優民代、民政人員獲內政部獎章 陳福海接見表揚
金門縣長陳福海今天接見獲內政部頒發專業獎章的資深績優村（里）長、地方民意代表及民政人員共6人，勉勵他們繼續發揮村里服務功能，積極推展民政及地方自治業務，提升政府服務品質。獲得表揚的6人是金寧鄉民代表會副主席楊水信、金沙鎮民代表會代表黃奕焮，特優里長金沙鎮汶沙里張瀚龍、績優民政人員烈嶼鄉公所課長洪怡萍自由時報 ・ 11 小時前
太子集團涉在台洗錢45億「無人察覺」 曝國安漏洞
太子集團涉在台洗錢45億「無人察覺」 曝國安漏洞EBC東森新聞 ・ 13 小時前
不爽被分手！17年內桃園恐怖情人「同手法」勒殺2任女友 收押關鍵曝光
桃園市平鎮區日前驚傳凶殺案，一名因殺人入獄假釋出獄的49歲李男，因不滿周姓前女友提分手，相約在偏僻處談判，但談判過程卻將對方勒斃。事後李男遭逮被依殺人罪移送桃檢偵辦。經調查，發現李男17年前也曾因不滿交往已婚的歐姓婦人提分手，以相同手法將婦人勒斃，遭法院判18年6月徒刑，假釋期滿後竟再度犯下類似刑案，桃園地院考量李男所犯罪名為最輕本刑10年以上有期徒刑，加上他犯行後有自戕行為，有事實及相當理由認被三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
股匯不同調！新台幣連二黑、收31.069元 不排除貶破31.1元
美國史上持續最長的政府停擺可望結束，美股漲跌互見，台股回神走高，新台幣一早以升值開出，在外資連續九天賣超，匯價一路朝31.1元的方向回落，由於部分縣市受鳳凰颱風影響，出口商的賣壓明顯減少，不過，央行則是調節尾盤，避免貶幅過大，終場收31.069元、貶1.7分，連續兩日收黑，仍創下逾半年的新低價，總成交值16.575億美元。太報 ・ 15 小時前
曹興誠籲徵召沈伯洋出戰北市 游淑慧酸：難怪王世堅預言蔣萬安95％機率連任
[Newtalk新聞] 距 2026 年地方選舉還有一年多時間，不過各黨已為明年的選戰做準備。其中，民進黨在首都市長選戰中，要派誰出來應戰現任市長蔣萬安備受關注，而聯電創辦人曹興誠今（12）日建議，身兼民進黨主席的總統賴清德應徵召立委沈伯洋參選台北市長，更稱讚他各方面都輾壓現任的蔣萬安。對此，國民黨台北市議員游淑慧酸，越來越懷疑曹是愛民進黨？還是害民進黨？難怪王世堅預言「蔣萬安連任率95%」。 曹興誠表示，沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓蔣萬安。只要讓沈伯洋和蔣萬安公開來兩場辯論，ㄧ場用中文，ㄧ場用英文；大家立刻可以看出，誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才。 對此，游淑慧開酸，「繼大罷免大失算後，曹公又獻策了，有人曾說，曹公其實是無間道，現在她也越來越懷疑，曹到底是愛民進黨？還是害民進黨？」 她說，雖然這是個「熊主意」，但她還挺喜歡的，現在民進黨要選台灣主站派的「紅孩兒」，還是壯闊台灣的「特戰男」？這一局要選誰？難怪王世堅會預言，蔣萬安連任率有 95%。查看原文更多Newtalk新聞報導中國稱IPAC是民進黨的工具 外交部駁：粗鄙不實言論韓新頭殼 ・ 18 小時前
因詐騙全球爆紅！柬埔寨太子集團突發聲明「高喊無辜」，抨擊美、星非法扣押資產、要替老闆陳志申冤
歐洲、美國和亞洲多國的執法機關，正對柬埔寨的太子控股集團（Prince Holding Group）展開大規模的資產查封和沒收行動，並指控其創辦人陳志（Chen Zhi）、長時間經營一個跨國犯罪組織，在當地運作龐大的詐騙網路。打從陳志的生平與背景故事，被外媒以專題故事方式曝光後，太子集團與陳志本人，就成為最近兩星期以來，國際上、特別是亞太地區最熱烈討論的話題......風傳媒 ・ 12 小時前
太子詐團成員交保惹議 北院說話了
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 柬埔寨太子跨國詐欺集團經美國聯邦檢察官於10月8日對陳志等人提起公訴，台北地檢署執行搜索、拘提後，卻有多達19名被告交保，且涉案大陸籍財務長李添女特助劉純妤以15萬元交保後燦笑離場引爭議，台北地院為免產生誤解，今（12）日發出新聞稿表示，除了5名檢方聲請羈押禁見的被告，其他交保被告都是檢察官諭知，並非法院裁定交保。 ...匯流新聞網 ・ 19 小時前
【中租法說會】董事長陳鳳龍看明年台灣營收年增7% 陸退稅少3分之1
素有「金融台積電」之稱的中租-KY今（11）日下午舉行第三季法人說明會，董事長陳鳳龍展望2026年台灣營收有機會有5~7%高位數成長。中國大陸仍受經濟下行及中美貿易而看法保守，但整體會重返成長軌道。不過11月起政府政策調整，明年中國大陸財政返還退稅將少3分之1。至於明年股利方面，陳鳳龍說，會看投資者對股利期待又淨值累積需求，以配發率40~50%間進行調整。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
小草造謠「80億歐元換演說」在日本瘋打卡 回台卻坐輪椅原因曝
即時中心／劉朝陽報導副總統蕭美琴11月7日於歐洲議會IPAC大會上發表演說，是台灣外交史上重大突破，竟有一名陳姓網友發文造謠，指稱台灣政府捐了巨資換取讓蕭美琴進歐洲議會「噴口水」，抹煞第一線外交人員的努力。總統府事後澄清並且報警處理，陳男發文時人還在國外，昨（12）日下午回台灣，在桃機被警方攔下。網紅四叉貓質疑，陳男在國外時「明明人好好的，為何一回國就坐輪椅？」。民視 ・ 50 分鐘前
謝侑芯命案逆轉！黃明志今獲釋「沒犯案證據」 警找專家破解手機挖內容
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志，黃明志5日現身警局投案，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，警方證實，兩人有「親密特殊關係」。檢方指出，暫時無證據顯示黃明志涉案，預計今（13）日獲釋。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 17 小時前
濫訴惡鄰居1／台大醫員工槓社區！錄影、報警、提告輪番鬧 主委聯手物管揭惡行
該糾紛起於2017年，時任「基泰之星」的陳姓前主委，原任職於台大醫院，因被調任雲林分院後，溢領社區車馬費計10萬2100元，下一屆接任主委的彭麗慎發現後，要求陳返還不當得利款項，雙方因此對簿公堂，之後陳便動不動就對管委會、住戶、物管人員提告。彭麗慎表示，當初管委會...CTWANT ・ 4 小時前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
名醫看診看一半「美工刀襲來」診間濺血！ 輔大醫院曝最新傷勢
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內又傳醫療暴力！輔大醫院今（11）日驚傳有民眾在門診就醫過程中，竟持美工刀攻擊醫師，所幸被在場的醫護人員及保全制止，院方下午發出聲明，強調受傷醫師經院內醫療團隊即時處置，並無生命危險，將依法追究相關責任，絕不寬貸。 受傷的醫師是輔仁大學前校長、泌尿科名醫江漢聲，其在為一名30歲男子看診時，不知何故，突然遭該名男子掏...匯流新聞網 ・ 1 天前
名醫江漢聲看診時遭刺！輔大肄業生被聲押 輔大醫院：絕不寬貸
據了解，事件發生在11日下午2時許，30歲曾姓男子假借要看病，進到輔大醫院泌尿科204診間，中途拿出預藏的美工刀，朝正在看診的江漢聲狂刺，還脫口說出「我不是來看診的，我是來殺你的！」江漢聲雖立刻往外跑，仍被美工刀刺傷右手和左腹部，所幸經院內醫療團及時治療並無生命...CTWANT ・ 1 天前